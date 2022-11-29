В Україні від генератора загинув чоловік: деталі трагедії

На Івано-Франківщині трагічно загинув чоловік, він використовував у будинку генератор. Пристрій привів українця до смерті, а його тіло виявили в підвалі.

Про це повідомили у ДСНС Івано-Франківської області.

Деталі трагедії

Смерть чоловіка сталася у Тлумацькому територіальному окрузі, де у підвальному приміщенні було виявлено тіло без ознак життя.

За попередньою версією, найбільш імовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згоряння вихлопних газів від електрогенератора, який працював у підвальному приміщенні.

На місці працювали співробітники поліції щодо встановлення всіх обставин цієї події.

Як правильно та безпечно використовувати генератор

Купуйте тільки сертифіковану продукцію та тільки в ліцензованих точках продажу та дотримуйтесь інструкцій виробника.

Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.

Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.

Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, розлите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.

Обов'язково придбайте вогнегасник та тримайте його поряд, на видному та легкодоступному місці.

Як уберегти житло від пожежі (facebook.com/dsns.if)

Що потрібно зробити при підозрі на отруєння чадним газом

Відключіть усі прилади та відкрийте вікна, щоб впустити свіже повітря. Викличте спеціальну службу за номером 104.

Якщо є постраждалі – викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. Потерпілим розстебніть одяг та винесіть їх на свіже повітря.