В Україні від генератора загинув чоловік: деталі трагедії
На Івано-Франківщині трагічно загинув чоловік, він використовував у будинку генератор. Пристрій привів українця до смерті, а його тіло виявили в підвалі.
Про це повідомили у ДСНС Івано-Франківської області.
Деталі трагедії
Смерть чоловіка сталася у Тлумацькому територіальному окрузі, де у підвальному приміщенні було виявлено тіло без ознак життя.
За попередньою версією, найбільш імовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згоряння вихлопних газів від електрогенератора, який працював у підвальному приміщенні.
На місці працювали співробітники поліції щодо встановлення всіх обставин цієї події.
Як правильно та безпечно використовувати генератор
- Купуйте тільки сертифіковану продукцію та тільки в ліцензованих точках продажу та дотримуйтесь інструкцій виробника.
- Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
- Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
- Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, розлите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
- Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.
- Обов'язково придбайте вогнегасник та тримайте його поряд, на видному та легкодоступному місці.
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Що потрібно зробити при підозрі на отруєння чадним газом
Відключіть усі прилади та відкрийте вікна, щоб впустити свіже повітря. Викличте спеціальну службу за номером 104.
Якщо є постраждалі – викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. Потерпілим розстебніть одяг та винесіть їх на свіже повітря.
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