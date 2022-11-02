В Україні стрімко дешевшає капуста: за скільки зараз можна купити

В Україні на ринку другий тиждень поспіль падають ціни на білокачанну капусту. Все через збільшення продукції та погана її якість.

Про це повідомили на платформі EastFruit .

Експерти кажуть, що зараз значну частину обсягів на ринку складає підморожена капуста. До того ж білокачанну капусту високої якості деякі фермери хочуть закласти на зберігання і почати продавати не раніше середини грудня.

Інша половина виробників на сьогодні продовжує реалізацію якісної продукції, збільшуючи загальну пропозицію продукції на ринку. Такі дії вони пояснюють витратами на електроенергію, що різко збільшилися.

"У світлі останніх подій з перебоями з електроенергією в більшості регіонів України далеко не всі фермери мають впевненість у можливості якісного зберігання плодоовочевої продукції надалі", - йдеться у повідомленні.

Яка ціна

Таким чином, ціни на капусту сьогодні знизилися до 6-8 грн/кг, що в середньому на 17% нижче, ніж тижнем раніше. Водночас попри це ціни на білокачанну капусту в Україні наразі як мінімум на 40% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Експерти прогнозують, що пропозиція капусти на українському ринку в другій половині поточного сезону буде недостатньої, що призведе знову до зростання її вартості вже найближчим часом.

Як свідчать дані Мінфін, зараз ціни на молоду капусту у відомих українських супермаркетах такі:

Novus - 19,99 грн/кг;

Varus - 28,70 грн/кг;

Auchan - 35,90 грн/кг.

До того ж вартість білокачанної капусти складає: