ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні рекордно подорожчав популярний овоч: додав у ціні 17%

Новость на русском →
Понеділок 30 січня 2023 09:50
В Україні рекордно подорожчав популярний овоч: додав у ціні 17% Фото: Морква в Україні подорожчала (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень рекордно подорожчала морква. Цей овоч піднявся в ціні на 17%.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Чому морква подорожчала?

Овочі подорожчали, оскільки у багатьох місцевих фермерів закінчуються запаси якісної моркви, а врожай якої цього сезону був досить низьким.

Так, сьогодні моркву пропонують на продаж по 20-25 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Що буде з цінами далі?

На думку експертів, ціна на популярний продукт збільшуватиметься, оскільки до нового врожаю ще дуже далеко.

"Багато фермерів уже встигли реалізувати закладену продукцію, більшість великих господарств ведуть відвантаження виключно за укладеними раніше договорами", - пояснюють аналітики.

Нині вартість моркви в Україні вже в середньому у 2,2 рази вища, ніж наприкінці січня 2022 року.

Тому більшість ключових гравців ринку не відкидають подальшого цінового зростання в даному сегменті.

"Це пов'язано з тим, що якісної моркви у сховищах українських господарств і так залишилося замало, а постійні перебої з електроенергією негативно впливають на якість цієї продукції", - резюмують експерти.

Нагадаємо, що в Україні подорожчав популярний овоч.

Також ми писали, скільки овочів та фруктів дійсно потрібно з'їдати на день .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти