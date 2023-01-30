В Україні рекордно подорожчав популярний овоч: додав у ціні 17%

В Україні за останній тиждень рекордно подорожчала морква. Цей овоч піднявся в ціні на 17%.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Чому морква подорожчала?

Овочі подорожчали, оскільки у багатьох місцевих фермерів закінчуються запаси якісної моркви, а врожай якої цього сезону був досить низьким.

Так, сьогодні моркву пропонують на продаж по 20-25 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Що буде з цінами далі?

На думку експертів, ціна на популярний продукт збільшуватиметься, оскільки до нового врожаю ще дуже далеко.

"Багато фермерів уже встигли реалізувати закладену продукцію, більшість великих господарств ведуть відвантаження виключно за укладеними раніше договорами", - пояснюють аналітики.

Нині вартість моркви в Україні вже в середньому у 2,2 рази вища, ніж наприкінці січня 2022 року.

Тому більшість ключових гравців ринку не відкидають подальшого цінового зростання в даному сегменті.

"Це пов'язано з тим, що якісної моркви у сховищах українських господарств і так залишилося замало, а постійні перебої з електроенергією негативно впливають на якість цієї продукції", - резюмують експерти.