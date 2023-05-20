В Україні можуть з'явитися окремі вагони для жінок в поїздах: що відомо

В Україні можуть з'явитися окремі вагони для чоловіків і жінок в поїздах, які мають тривалі маршрути. Принаймні, цього вимагають автори петиції, що з'явилася на сайті Уряду.

Про те, чому піднялась така тема та в яких країнах вже є подібні вагони - читайте в матеріалі нижче.

Чому підняли таку тему

Часто пасажири відчувають дискомфорт через представників протилежної статі. Траплялись випадки неприйнятної поведінки такі, як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів, навіть спроби зґвалтування.

Згадаймо хоча б випадок з Анастасією Луговою, який трапився влітку 2020 року в поїзді Маріуполь-Київ.

До того ж як жінки, так і чоловіки відчувають потребу змінити одяг, що зробити у присутності представника іншої статі незручно.

На думку авторки петиції, якщо виділять окремі купе для чоловіків та для жінок, то буде психологічно комфортніше та безпечніше.

Що пропонується в петиції

Серед можливих нововведень:

Один окремий вагон для чоловіків і жінок в складі поїзда на маршрутах, які передбачають можливість відпочинку і сну

Фільтр "стать" при купівлі квитка.

"Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах АТ "Укрзалізниця", які слідують маршрутом довше 6 годин.

У випадку відсутності місць у "змішаних" вагонах реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей. Для ідентифікації статі додати фільтр "стать" при купівлі квитка", - говориться в пропозиції.

На момент виходу цієї статті петиція набрала понад 15 тисяч голосів із 25 необхідних. До кінця збору підписів залишилось: 87 днів. Якщо голоси будуть набрані, питання винесуть на розгляд.

В які країнах вже є жіночі та чоловічі купе

Окремі вагони для чоловіків і жінок у поїздах зустрічаються у кількох країнах, хоча така практика стає все менш поширеною і часто викликає дебати з погляду гендерної рівності.

Наприклад, "жіночі вагони" - для захисту жінок від домагань - можна зустріти в поїздах Індії та Індонезії, Казахстані.

Крім того, в метро Мексики, Малайзії, Бразилії, Японії курсують поїзди з вагонами "тільки для жінок та дітей" для забезпечення безпеки жінок, особливо в пікові години, коли поїзди переповнені. У Японії, до речі, у ці вагони дозволено заходити дітям, інвалідам та чоловікам пенсійного віку.

У Єгипті також була практика окремих вагонів для жінок у поїздах метро Каїра, але з 2017 року її було скасовано.