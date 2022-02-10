В Украину после резкого потепления вернутся 10-градусные морозы: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине после сильного потепления в четверг-пятницу снова начнет меняться. Столбики термометров поползут вниз, и уже на День святого Валентина нас ждут морозы.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие несколько дней, читайте в материале Styler .

По прогнозу Наталки Диденко, в четверг 10 февраля в Украине будет +5... +10 градусов. А на западе и юге местами даже до +12. Немного холоднее будет на востоке и северо-востоке Украины, +2... +5 градусов.

Ветер ожидается с юго-запада, запада, умеренный, местами порывы до сильного (кроме южной части).

Мокрый снег и дождь вероятны днем - в восточных областях и на Днепропетровщине. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Тепло, по данным Украинского гидрометцентра, будет и в пятницу 11 февраля. На севере и западе вероятен мокрый снег и дождь.

А суббота 12 февраля уже будет прохладнее: на севере около нуля, на юге +5...+9, а на остальной территории +2... +5 градусов. Осадки возможны на западе.

13-14 февраля в страну ворвется антициклон. Днем будет солнечно и довольно тепло на юге и западе, +3... +7, на востоке 0... +2, на остальной территории до +5 градусов. Ночью -4... -7, а на северо-востоке до -10 градусов.

Смотрите ниже на картах гидрометцентра подробный прогноз на пять дней.

Скрин: Погода в Украине 10-14 февраля (meteo.gov.ua)