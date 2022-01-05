В Украину пытались завезти опасные всеми любимые фрукты: в них были личинки мух
В Украину хотели завезти опасные мандарины. Во фруктах из Турции находились личинки мух.
Об этом сообщает ТСН.
Опасные мандарины пытались привезти на Буковину. 20-тонную партию цитрусовых задержали на черновицкой таможне. Привезли цитрусовые из Турции.
Работники Госпотребслужбы провели лабораторную экспертизу и обнаружили в любимом новогоднем фрукте личинки средиземноморской плодовой мухи – это один из самых опасных вредителей плодовых культур.
Однако для людей они угрозы не представляют. На рынки и супермаркеты зараженные мандарины попасть не успели, так как их сразу вернули назад - в Турцию.
"Очень часто средиземноморскую плодовую муху обнаруживают во фруктах из Турции и Египту. Лидерами являются цитрусовые", - рассказала специалист.
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