Украину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погода
Погода в Украине снова окажется в плену циклонической активности уже на этих выходных. Дождить будет почти до конца месяца, но сегодня и завтра осадки пока удержатся, однако ожидается сильный ветер.
Прогноз погоды с 25 по 29 ноября - смотрите на картах и читайте ниже в нашем материале Styler.
Наталка Диденко прогнозирует на 25 ноября сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее в северных, западных и центральных областях Украины.
Осадков пока не ожидается, так как антициклон удержит "сухие" позиции в большинстве наших областей.
При этом температура немного повысится - днем ожидается +3+7 градусов, а на Востоке и на северо-востоке +1+4.
"В дальнейшем в Украине потеплеет, но появятся осадки - больше всего их придется на ночь и утро субботы", - добавила синоптик.
Смотрите на карте Укргидрометцентра, что будет с погодой сегодня.
Скрин: Погода в Украине 25 ноября (meteo.gov.ua)
26 ноября синоптическая ситуация будет подобной, разве немного усилятся ночные морозы, а на крайнем западе замаячит небольшой дождь.
В субботу, 27 ноября, по всей стране ожидаются дожди - на Левобережье сильные, а также сильный ветер.
Температура +5+10, а на юге потеплеет до +9+14 градусов.
Скрин: Погода в Украине 26-27 ноября (meteo.gov.ua)
Воскресенье 28 ноября подарит прояснение от осадков (кроме западных и южных областей), будет ветрено, но также тепло.
А в понедельник, 29 ноября снова всю страну затянет облаками, будет дождливо, а на запад придет похолодание.
Скрин: Погода в Украине 28-29 ноября (meteo.gov.ua)
Ранее метеорологи предупредили заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире.
Также, напомним, что в Киеве 23 ноября уже выпал первый снег.