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Украину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погода

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Четверг 25 ноября 2021 06:30
Украину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погода Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет проливные дожди
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова окажется в плену циклонической активности уже на этих выходных. Дождить будет почти до конца месяца, но сегодня и завтра осадки пока удержатся, однако ожидается сильный ветер.

Прогноз погоды с 25 по 29 ноября - смотрите на картах и читайте ниже в нашем материале Styler.

Наталка Диденко прогнозирует на 25 ноября сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее в северных, западных и центральных областях Украины.

Осадков пока не ожидается, так как антициклон удержит "сухие" позиции в большинстве наших областей.

При этом температура немного повысится - днем ожидается +3+7 градусов, а на Востоке и на северо-востоке +1+4.

"В дальнейшем в Украине потеплеет, но появятся осадки - больше всего их придется на ночь и утро субботы", - добавила синоптик.

Смотрите на карте Укргидрометцентра, что будет с погодой сегодня.

Украину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погода

Скрин: Погода в Украине 25 ноября (meteo.gov.ua)

26 ноября синоптическая ситуация будет подобной, разве немного усилятся ночные морозы, а на крайнем западе замаячит небольшой дождь.

В субботу, 27 ноября, по всей стране ожидаются дожди - на Левобережье сильные, а также сильный ветер.

Температура +5+10, а на юге потеплеет до +9+14 градусов.

Украину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погодаУкраину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погода

Скрин: Погода в Украине 26-27 ноября (meteo.gov.ua)

Воскресенье 28 ноября подарит прояснение от осадков (кроме западных и южных областей), будет ветрено, но также тепло.

А в понедельник, 29 ноября снова всю страну затянет облаками, будет дождливо, а на запад придет похолодание.

Украину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погодаУкраину накроет проливными дождями: где будет самая неприятная погода

Скрин: Погода в Украине 28-29 ноября (meteo.gov.ua)

Ранее метеорологи предупредили заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире.

Также, напомним, что в Киеве 23 ноября уже выпал первый снег.

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