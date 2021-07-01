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Украину накроет ливнями и "побьет" градом: куда несется опасная погода

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Четверг 01 июля 2021 12:53
Украину накроет ливнями и "побьет" градом: куда несется опасная погода Фото: Погода в Украине принесет ливни и град (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине 2 июля принесет кратковременные локальные дожди и грозы, во время которых возможны такие опасные явления, как шкальный ветер, ливни и даже град.

Где ждать непогоды, и когда в страну нагрянет антициклон с прояснением - читайте ниже в нашем материале.

По данным Наталки Диденко, 2-го июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы.

"При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы. Я это пишу сейчас чуть ли не каждый день... Град и шквалы - это вам не волки. Побьет овощи, новенькую машину упадет ветка здоровенная - никакими волками не оправдаться, что не слышали и не прислушались. Так вот. Завтра в большинстве областей Украины вот все, что я выше написала", - отметила синоптик.

Что касается температуры воздуха, то самой низкой она будет в западных областях, +22+27 градусов, самой высокой на востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области, +27+32 градуса. На остальных территориях +25+30 градусов.

"В дневные часы в центре и на юге будет много солнца", - добавила синоптик.

В ближайшие дни в Украине - периодические дожди, грозы, +25+32 градуса.

Синоптики Украинского гидрометцентра также допускают вероятность гроз и дождей по всей стране в пятницу.

Украину накроет ливнями и &quot;побьет&quot; градом: куда несется опасная погода

Скрин: Погода в Украине 2 июля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве в пятницу вероятны кратковременные грозовые дожди, возможен град. В течение дня около +28 градусов.

Синоптики Gismeteo сообщили, что в столице до 6 июля вероятны грозовые дожди, а 7-10 числа ожидается антициклон с солнечной погодой и температурой около +30 градусов.

Украину накроет ливнями и &quot;побьет&quot; градом: куда несется опасная погодаСкрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее метеоролог также рассказал, какая погода будет в Украине в июле, и стоит ли ждать природных катаклизмов.

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Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле
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