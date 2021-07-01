Україну накриє зливами і "поб'є" градом: куди мчить небезпечна погода

Погода в Україні 2 липня принесе короткочасні локальні дощі і грози, під час яких можливі такі небезпечні явища, як шкальний вітер, зливи і навіть град.

Де чекати негоди, і коли в країну нагряне антициклон з проясненням - читайте нижче в нашому матеріалі.

В даних Наталки Діденко, 2-го липня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, грози.

"При грозах можливі сильні зливи, град і шквали. Я це пишу зараз мало не кожен день... Град і шквали - це вам не вовки. Поб'є овочі, новеньку машину впаде гілка здоровенна - ніякими вовками не виправдатися, що не чули і не прислухалися. Так от. Завтра в більшості областей України ось все, що я вище написала", - зазначила синоптик.

Що стосується температури повітря, то найнижчою вона буде в західних областях, +22+27 градусів, найвищою на сході, південному сході і в Дніпропетровській області, +27+32 градуси. На інших територіях +25+30 градусів.

"У денні години в центрі і на півдні буде багато сонця", - додала синоптик.

Найближчими днями в Україні - періодичні дощі, грози, +25+32 градуси.

Синоптики Українського гідрометцентру також допускають ймовірність гроз і дощів по всій країні в п'ятницю.

Скрін: Погода в Україні 2 липня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Наталка Діденко прогнозує, що в Києві в п'ятницю можливі короткочасні грозові дощі, град. Протягом дня близько +28 градусів.



Синоптики Gismeteo повідомили, що в столиці до 6 липня ймовірні грозові дощі, а 7-10 числа очікується антициклон з сонячною погодою і температурою близько +30 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)