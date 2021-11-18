Украину накроет холодным фронтом с дождем и мокрым снегом: где будет хуже всего

Погода в Украине сильно испортится в следующие несколько дней. Синоптики прогнозируют, что уже сегодня, 18 ноября, в некоторых районах выпадет первый мокрый снег и задождит, а 19-20-го числа погода окончательно испортится.

Что будет с погодой в стране до конца недели, и ждать ли прояснения, читайте ниже в материале Styler .

По прогнозу Наталки Диденко, 18 ноября мокрый снег вероятен в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумщины, а также в Карпатах.

Восток, центральная часть и юг сегодня еще побудут без осадков.

Днем будет холодно, от +2 до +8 градусов.

Синоптик прогнозирует, что 19-20 ноября погода в Украине будет преимущественно некомфортной, с осадками и холодным порывистым ветром.

"Ожидается преимущественно дождь, потому что немного потеплеет, только на крайнем севере и в Карпатах - местами с мокрым снегом", - пишет Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра добавили в прогнозе, что 20 ноября, придет прояснение. А также потеплеет до +5+12 градусов, а в Крыму аж до +14-ти.

Смотрите ниже на картах погоды, что нас ждет до конца этой недели.

Скрин: Погода в Украине с 18 по 21 ноября (meteo.gov.ua)