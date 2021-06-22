Украину накроет еще большей жарой: где будет сверхвысокая температура

Погода в Украине станет еще жарче в среду, 23 июня. Местами температура повысится до +35 градусов, однако есть вероятность локальных дождей с грозами.

Какой будет синоптическая ситуация в стране в середине недели, когда спадет жара, и что будет с погодой в Киеве до конца июня - читайте ниже в нашем материале.

"23-го июня в большинстве областей ожидается в течение дня +30+35 градусов. На карте хорошо видно, что Западная Европа задыхалась от жары, а горячие градусы пошли к нам", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Локальные дожди с грозами в среду вероятны на Юге и Западе Украины, на других территориях преимущественно без осадков.

Также синоптик предупредила, что при такой погодной ситуации в стране возможны пыльные бури.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, где в стране будет жарче всего, а где вероятны дожди.

Скрин: Погода в Украине 23 июня (meteo.gov.ua)

Когда ждать облегчения жары

По данным Наталки Диденко, такая жара продлится до конца недели

"Только в воскресенье столбики термометров опустятся до +27+29 градусов", - добавила она.

Что будет с погодой в Киеве до конца июня

Синоптик прогнозирует, что в Киеве в среду, 23 июня, ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32+34 градуса.

В Gismeteo прогнозируют, что ближайшие осадки в столице возможны в субботу, а в воскресенье уже будет +26 градусов (до этого времени +32+34). 1 июля температура может снизиться до +22 градусов.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)