ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украину накроет еще большей жарой: где будет сверхвысокая температура

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 12:09
Украину накроет еще большей жарой: где будет сверхвысокая температура Фото: Погода в Украине станет еще жарче (treepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине станет еще жарче в среду, 23 июня. Местами температура повысится до +35 градусов, однако есть вероятность локальных дождей с грозами.

Какой будет синоптическая ситуация в стране в середине недели, когда спадет жара, и что будет с погодой в Киеве до конца июня - читайте ниже в нашем материале.

"23-го июня в большинстве областей ожидается в течение дня +30+35 градусов. На карте хорошо видно, что Западная Европа задыхалась от жары, а горячие градусы пошли к нам", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Локальные дожди с грозами в среду вероятны на Юге и Западе Украины, на других территориях преимущественно без осадков.

Также синоптик предупредила, что при такой погодной ситуации в стране возможны пыльные бури.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, где в стране будет жарче всего, а где вероятны дожди.

Украину накроет еще большей жарой: где будет сверхвысокая температура

Скрин: Погода в Украине 23 июня (meteo.gov.ua)

Когда ждать облегчения жары

По данным Наталки Диденко, такая жара продлится до конца недели

"Только в воскресенье столбики термометров опустятся до +27+29 градусов", - добавила она.

Что будет с погодой в Киеве до конца июня

Синоптик прогнозирует, что в Киеве в среду, 23 июня, ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32+34 градуса.

В Gismeteo прогнозируют, что ближайшие осадки в столице возможны в субботу, а в воскресенье уже будет +26 градусов (до этого времени +32+34). 1 июля температура может снизиться до +22 градусов.

Украину накроет еще большей жарой: где будет сверхвысокая температура

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали про известного украинского телеметеоролога, который рассказал, как на самом деле создаются прогнозы погоды.

Также метеоролог рассказал, каким может быть лето 2021 в Украине и следует ли ожидать природных катаклизмов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода
LITE
Кириллов день 22 июня: что строго запрещено делать, все приметы и именинники
Кириллов день 22 июня: что строго запрещено делать, все приметы и именинники