Україну накриє ще більшою спекою: де буде надвисока температура
Погода в Україні стане ще спекотнішою у середу, 23 червня. Місцями температура підвищиться до +35 градусів, проте є ймовірність локальних дощів з грозами.
Якою буде синоптична ситуація в країні в середині тижня, коли спаде спека, і що буде з погодою в Києві до кінця червня - читайте нижче в нашому матеріалі.
"23-го червня у більшості областей очікується протягом дня +30+35 градусів. На карті добре видно, що Західна Європа здихалась від спеки, а гарячі градуси пішли до нас", - повідомила синоптик Наталка Діденко.
Локальні дощі з грозами в середу ймовірні на Півдні та Заході України, на інших територіях переважно без опадів.
Також синоптик попередила, що за такої погодної ситуації в країні можливі пилові бурі.
Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, де в країні буде найспекотніше, а де ймовірні дощі.
Скрін: Погода в Україні 23 червня (meteo.gov.ua)
Коли чекати на полегшення спеки
За даними Наталки Діденко, така спека протриває до кінця тижня
"Вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів", - додала вона.
Що буде з погодою в Києві до кінця червня
Синоптик прогнозує, що в Києві в середу, 23 червня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.
У Gismeteo прогнозують, що найближчі опади в столиці очікуються в суботу, а в неділю вже буде +26 градусів (до цього часу +32+34). 1 липня температура може знизитися до +22 градусів.
Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)
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