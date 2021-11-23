В Украину идет сильное похолодание и мокрый снег: сколько продлится непогода

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается холодная, температура упадет во всех регионах страны. Часть областей накроет мокрым снегом.

Какая погод ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре .

Во вторник, 23 ноября, в большинстве областей Украины резко снизится температура воздуха. Ночная температура составит от -4 до +1 градуса, на юге +3 +5 градусов.

Дневная температура будет колебаться в пределах +1 +4 градуса, теплее будет только на Закарпатье и в южных областях, от +5 до +8 градусов.

Снег и мокрый снег охватит большинство областей на западе Украины, на севере, восточные области и центральные.

В южной части пройдут кратковременные дожди. Также ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами.

"23 ноября в большинстве областей температура воздуха составит всего +1 +5 градусов, на северо-востоке местами даже 0 -3 градуса. В южной части и на Закарпатье будет теплее, +6 +11 градусов", - предупредила Наталка Диденко.

Карта погоды в Украине на вторник, 23 ноября

Она отметила, что осадки ожидаются в западных, северных областях, в южной части, а также в Луганской и Донецкой областях. В центральных областях и в Харькове – существенные осадки маловероятны.

На западе после дождя и мокрого снега, ожидается сильный северо-западный ветер.

Похолодает 23 ноября и в столице страны. По прогнозу Диденко, ночью температура в Киеве опустится до -2 градусов, днем ожидается от +1 до +3 градусов.

Карта погоды

Наталка Диденко утешила тем, что это похолодание будет недолгим и уже к концу недели в Украине снова немного потеплеет. А на следующей недели снова придут холода.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в среду осадки уйдут из Украины. Однако ночная температура воздуха опустится еще ниже, на востоке возможны морозы до -7 градусов.

На остальной территории ожидается ночью от -4 до +1 градуса. Днем на востоке от -1 до +1 градуса, в других областях от +3 до +5 градусов, на юге до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 24 ноября

25 ноября ночные морозы сохранятся, а вот дневная температура начнет повышаться. В большинстве областей ожидается от +3 до +7 градусов, на востоке +1 +3 градуса.

Карта погоды в Украине на четверг, 25 ноября