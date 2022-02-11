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В Украину идет резкая перемена погоды: синоптики дали новый прогноз

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Пятница 11 февраля 2022 06:15
В Украину идет резкая перемена погоды: синоптики дали новый прогноз Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине изменится из-за антициклона
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине поменяется с приходом в страну антициклона, который разгонит осадки, сделает дни ясными, солнечными и теплыми, а ночи - морозными.

Какой будет синоптическая ситуация в стране в следующие несколько дней - читайте в материале Styler ниже.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, погодные перемены мы особенно почувствуем 13-14 февраля. Пока же ожидаются небольшие "качели", а в некоторых областях подсыпет мокрого снега.

В пятницу, 11 февраля, небольшой дождь и облачность возможны на западе, а на северо-востоке - мокрый снег, но ничего серьезного. Температура +4... +8, на юге +9... +11 градусов.

В субботу 12 февраля немного похолодает: в течение суток 0... +4 по стране (на юге до +7 днем). На севере, востоке и местами в центре возможен мокрый снег.

В Украину идет резкая перемена погоды: синоптики дали новый прогнозВ Украину идет резкая перемена погоды: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Погода в Украине 11-12 февраля (meteo.gov.ua)

В воскресенье 13 февраля нас ждет ясный солнечный день, но несмотря на солнце, умеренно теплый, 0... +4 градуса. Ночью подморозит до -1... -6, на Закарпатье и вовсе -7... -9 градусов.

14 февраля на западе и юге днем потеплеет до +5... +10, на остальной территории +2... +7. Ночью мороз, на востоке до -9 градусов. Осадки не предвидятся.

В Украину идет резкая перемена погоды: синоптики дали новый прогнозВ Украину идет резкая перемена погоды: синоптики дали новый прогнозВ Украину идет резкая перемена погоды: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Погода в Украине 13-15 февраля (meteo.gov.ua)

Во вторник 15 февраля снова произойдут некоторые метаморфозы. На запад придет "легкий" атмосферный фронт с небольшим дождем. На остальных территориях все еще ясно и солнечно. Температура сильно не изменится.

Что будет с погодой в Киеве

По данным Gismeteo, следующие дни в столице будут преимущественно теплыми: днем плюсовая температура, ночью возможны незначительные перепады с плюса в минус. Но в целом пока что холодов не ожидается.

В Украину идет резкая перемена погоды: синоптики дали новый прогноз

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Отметим, что на выходных кроме погодных перемен нас ждет также сильная магнитная буря.

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