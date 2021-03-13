В Украину идет потепление и новый атмосферный фронт с дождями: где будет заливать

Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, будет теплая, однако ожидается усиление ветра. На синоптическую ситуацию будет влиять очередной атмосферный фронт, который принесет осадки в виде дождей в ряде регионов.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook .

Температура воздуха в течение дня составит около +4... +9 градусов, при этом на юго-западе Украины и в Крыму местами столбики термометров поднимутся до +10... +15 градусов.

В Киеве прогнозируется в дневное время до +7 градусов, а ночью - до +2 градусов. В столице в воскресенье ожидается увеличение облачности, но без существенных осадков.

Зальет дождями западные регионы, а уже к вечеру ореол осадков распространится и на Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.

При этом на остальной части территории Украины ожидается сухая погода.

"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями", - отметила Диденко.

При этом синоптик добавила, что резкие скачки тепла ввиду недавних обильных снежных осадков могли бы привести к значительному подтоплению в городах, "поэтому радуемся разумной постепенной весне".

Погода в Украине 14 марта (фото: facebook.com/tala.didenko)