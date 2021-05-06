В Украину идет очередной атмосферный фронт: где будут лить дожди

Погода в Украине 7 мая принесет с собой дожди, так как в страну идет очередной атмосферный фронт. Температура воздуха будет достаточно теплой от +15 до +20 градусов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Синоптик отметила, что фронт принесет с собой свежесть, а не похолодание. А вот последнее ждет украинцев уже в субботу, 8 мая.

"В Украине завтра будет сравнительно тепло, в течение дня + 15 + 20 градусов, на юге и востоке до +22 градусов. Начнет свежеть воздуха в западных областях, на крайнем западе до + 13 + 15 градусов", - рассказала Диденко.

Фронт обусловит дожди в стране. Они пройдут на Западе, Севере Украины, во многих центральных областях (кроме Днепра с районами) и в Одесской области. Восточная часть и большинство Юга принадлежать сухой теплой погоде.

В Киеве в пятницу, 7 мая ожидается дождь, а температура воздуха будет комфортной от _17 до +18 градусов тепла.

"Однако ночь и утро пятницы обещают быть сухими, а вот уже днем ​​в Киеве пройдет дождь. Температура воздуха завтра предполагается комфортной, +17 + 18 градусов. В субботу в столице похолодает до +12 + 14 градусов", - написала синоптик.

Диденко сообщила украинцам радостную новость, что потепление в стране начнется с воскресенья, 9 мая. На следующей неделе в Украине установится по-настоящему теплая и весенняя погода.