В Украину идет настоящая зима: синоптик назвала дату

В Украину на выходных придет зима (фото: РБК-Украина)

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине и Киеве на выходные

Погода в Украине на выходных очень сильно изменится. На смену весеннему теплу придет похолодание до минусовых градусов и снег с дождем. 21 марта в страну придет арктический холод и температура воздуха начнет постепенно снижаться. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"На выходных к нам придет зима. А точнее, состоится попытка ее реванша. 21-22 марта в Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться. В субботу ожидается в течение дня +4 +9 градусов, на Востоке + 7 +12 градусов, а на юге еще побудет + 9 + 14 градусов. В воскресенье уже врежет днем ​​+1 + 5 градусов, на юге до +9 градусов. На следующей неделе предусматриваются ночи с морозом, днем ​​слабые плюсы", - написала синоптик.

По словам Диденко, потепление после холода начнется только с 26 марта. В столице на выходных будет холодно, пройдет дождь со снегом, в воскресенье максимальная температура в Киеве +3 градуса.

"В Киеве на выходных также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег. Завтра днем ​​в столице похолодает до +6, +7 градусов. В воскресенье, 22 марта, уже до +3 градусов. Реванш не пройдет, мы это точно знаем. Потепление возобновится с четверга, с 26-го марта", - сообщила Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, погода в Украине будет холодной и мокрой в ближайшие несколько дней. В страну придут холодные дожди с мокрым снегом, а температура местами опустится до -8 градусов.