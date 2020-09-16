В Украину идет холодрыга и дожди: готовьте куртки и зонты

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине резко начнет меняться погода и часть страны накроет грозами

Погода в Украине кардинально поменяется уже в четверг, 17 сентября. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры и сильные грози во многих областях.

На востоке страны погода будет еще летней, сухой и теплой. Ночью в регионе ожидается от +11 до +14 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. Местами возможна небольшая облачность, но без осадков.

Северные области накроет сильными грозовыми дождями. Ночная температура составит +12 +14 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29 градусов.

В южных областях будет сухо, небольшая облачность с прояснениями. Ночью в регионе ожидается от +14 до +19 градусов, днем столбики термометров покажут +27 +29 градусов, в Одессе будет прохладнее, +24 +26 градусов. В Крыму сухо и солнечно, без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Западные области накроет атмосферными фронтом, которые принесет сильные грозовые дожди и резкое похолодание. Температура воздуха ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем от +19 до +25 градусов, ближе к центру – до +27 градусов.

В центральной части страны облачная погода, осадки не прогнозируются. Ночью от +12 +15 градусов. Днем столбики термометров покажут от +27 до +29 градусов.

В Киеве 17 сентября синоптики прогнозируют дождь с грозой. Ночью температура опустится до +13 +15 градусов, днем воздух нагреется до +27 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 17 сентября

Ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко спрогнозировала в Украине резкое похолодание и дожди. К пятнице по всем регионам страны температура воздуха резко упадет.

А также мы рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца сентября.