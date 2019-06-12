Украинцы жалуются на новый вид мошенничества (иллюстративное фото / pexels.com)

Аферисты продолжают "разводить" украинцев на деньги

В Украине снова активизировались аферисты. Жители нашей страны жалуются на новый вид мошенничества в социальных сетях. Одной из жертв мошенников чуть не стала Наталья Сороковская, о чем она написала на своей Facebook-странице.

"SMS-мошенничество! Сегодня пришла СМСка от номера +380665899374. "Оплата покупки с вашей карты 1282 грн успешно зарезервировано. Dovidka/info +38(044)355-00-14, +38(044)335-00-15". Меня озадачило это сообщение, так как никаких онлайн покупок я не совершала", - написала Наталья.

Забив сообщение в поисковик девушка нашла информацию о том, что мошенники рассылают СМСки на различные мессенджеры с целью снять деньги за звонок или узнать номер банковской карты.

"Я не стала рисковать и проигнорировала это сообщение", - рассказала она.

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Ранее мы писали о том, что у украинцев массово крадут мобильные номера и взламывают счета, и рассказывали, как не стать жертвой аферистов.