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Украинцы уже выбрали победителя "Танцев со звездами"

Понедельник 21 сентября 2020 12:14
Украинцы уже выбрали победителя "Танцев со звездами"
"Танцы со звездами" 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Светлана Мащенко

На "Танцах со звездами" определились фавориты

"Танцы со звездами" в последнем четвертом эфире показали невероятно чувственные номера, но лучшей из лучших стала Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком. Они впервые со старта седьмого сезона набрали максимум баллов - 40 из 40.

Теперь украинцы в соцсетях называют пару, что который эфир подряд держится в топе турнирной таблицы, вероятным претендентом на победу. По крайне мере, финал им, по мнению пользователей, точно гарантирован.

Надежда посвятила танец самому ключевому году в своей жизни - расставанию с группой "ВИА Гра". Под песню "Пошел вон" Надя и Кирилл показали животную страсть, в конце артистка разбила стул о спину партнеру.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube/Танці з зірками)

Украинцы в социальных сетях выражают восхищение таланту Надежды Мейхер и харизме его партнера:

  • Надя, это браво! Я за вас, вы однозначно должны выиграть это шоу, танцы прекрасные, и вы тоже.
  • Великолепно. Настоящая страсть и отличная техника! Лучшая.
  • Какой же у нее шикарный партнер. Такой ммм как бы сказать, мужик с шикарной энергетикой, передачей эмоций и техникой просто вах.
  • Браво, Надежда! Желаю победы!
  • Надя дает фору молодым, она перетанцует их всех! Сколько страсти, эмоций, темперамента! Огонь!
  • Шикарный танец, шикарная Надежда, желаю победы!

Отметим, что Надежда Мейхер принимает участие в "Танцах со звездами" во второй раз. Впервые она вышла на паркет в самом первом сезоне шоу в 2006 году. Тогда артистка не добилась особых результатов, выбыв после четвертого эфира. Мы писали о том, как изменилась звезда за 14 лет.

Ранее мы писали, что Олег Винник нарвался на жесткую критику после пасадобля с Еленой Шоптенко. Секс-символу досталось за то, что он хотел угодить своим "волчицам".

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