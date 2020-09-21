Украинцы уже выбрали победителя "Танцев со звездами"

На "Танцах со звездами" определились фавориты
"Танцы со звездами" в последнем четвертом эфире показали невероятно чувственные номера, но лучшей из лучших стала Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком. Они впервые со старта седьмого сезона набрали максимум баллов - 40 из 40.
Теперь украинцы в соцсетях называют пару, что который эфир подряд держится в топе турнирной таблицы, вероятным претендентом на победу. По крайне мере, финал им, по мнению пользователей, точно гарантирован.
Надежда посвятила танец самому ключевому году в своей жизни - расставанию с группой "ВИА Гра". Под песню "Пошел вон" Надя и Кирилл показали животную страсть, в конце артистка разбила стул о спину партнеру.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube/Танці з зірками)
Украинцы в социальных сетях выражают восхищение таланту Надежды Мейхер и харизме его партнера:
Отметим, что Надежда Мейхер принимает участие в "Танцах со звездами" во второй раз. Впервые она вышла на паркет в самом первом сезоне шоу в 2006 году. Тогда артистка не добилась особых результатов, выбыв после четвертого эфира. Мы писали о том, как изменилась звезда за 14 лет.
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