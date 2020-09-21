Украинцы уже выбрали победителя "Танцев со звездами"

"Танцы со звездами" 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

На "Танцах со звездами" определились фавориты

"Танцы со звездами" в последнем четвертом эфире показали невероятно чувственные номера, но лучшей из лучших стала Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком. Они впервые со старта седьмого сезона набрали максимум баллов - 40 из 40.

Теперь украинцы в соцсетях называют пару, что который эфир подряд держится в топе турнирной таблицы, вероятным претендентом на победу. По крайне мере, финал им, по мнению пользователей, точно гарантирован.

Надежда посвятила танец самому ключевому году в своей жизни - расставанию с группой "ВИА Гра". Под песню "Пошел вон" Надя и Кирилл показали животную страсть, в конце артистка разбила стул о спину партнеру.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube/Танці з зірками)

Украинцы в социальных сетях выражают восхищение таланту Надежды Мейхер и харизме его партнера:

Надя, это браво! Я за вас, вы однозначно должны выиграть это шоу, танцы прекрасные, и вы тоже.

Великолепно. Настоящая страсть и отличная техника! Лучшая.

Какой же у нее шикарный партнер. Такой ммм как бы сказать, мужик с шикарной энергетикой, передачей эмоций и техникой просто вах.

Браво, Надежда! Желаю победы!

Надя дает фору молодым, она перетанцует их всех! Сколько страсти, эмоций, темперамента! Огонь!

Шикарный танец, шикарная Надежда, желаю победы!

Отметим, что Надежда Мейхер принимает участие в "Танцах со звездами" во второй раз. Впервые она вышла на паркет в самом первом сезоне шоу в 2006 году. Тогда артистка не добилась особых результатов, выбыв после четвертого эфира. Мы писали о том, как изменилась звезда за 14 лет.

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