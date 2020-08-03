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Українці побачили страшну піщану бурю: мініторнадо потрапило на відео

Мукачеве, Понеділок 03 серпня 2020 11:47
Українці побачили страшну піщану бурю: мініторнадо потрапило на відео
У Мукачеві спостерігали піщану бурю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Природне явище зафіксували в Мукачеві 2 серпня

Українці в Мукачеві спостерігали рідкісне природне явище - піщану бурю. Мініторнадо з піску очевидці зафіксували 2 серпня, його побачили біля автобусної станції.

Піщану бурю зняв на відео Іван Кохан і опублікував відеоролик в Facebook.

В описі він зазначив, що зняв відео на автостанції.

"Тільки що. Автовокзал", - написав Іван.

У Мукачеві спостерігали піщану бурю

У коментарях користувачі відзначили, що давно не бачили такої потужної бурі в Закарпатті.

Зазначимо, що піщані та пилові бурі зазвичай відбуваються, коли сильні вітри підіймають велику кількість піску і пилу з оголених сухих ґрунтів в атмосферу. За останнє десятиріччя вчені прийшли до розуміння їх впливу на клімат, здоров'я людини, навколишнє середовище і багато соціально-економічні сектори.

Переносимий повітрям пил представляє серйозну загрозу для здоров'я людини. Розмір частинок пилу є ключовим чинником, що визначає потенційну небезпеку для здоров'я людини. Частинки розміром більше 10 мкм не є інгаляційними, у зв'язку з чим вони можуть пошкоджувати тільки зовнішні органи, викликаючи, в основному, подразнення шкіри і очей, кон'юнктивіт і підвищений ризик виникнення очної інфекції.

Як ми раніше писали, під Одесою сталася страшна піщана буря, люди в шоці тікали.

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