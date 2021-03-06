Где украинцы работали в "эпоху пандемии": названа самая популярная страна

Несмотря на повышение сложности найти работу в ЕС заробитчан из Украины стало только больше. Какая страна была самой популярной для заработков в ЕС с начала пандемии – рассказала эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Украинцы, несмотря на окончание "безвиза" летом 2020 года продолжили уезжать в Европу на заработки. Отсутствие возможности пребывать на территории европейских государств до 90 дней без дополнительных документов существенно снизила потоки нелегальных работников.

"В Польшу наши граждане пытаются продолжить ездить и, возможно, из-за COVID-19 тоже, потому что мы видим, что кроме хорошей зарплаты, в Польше более понятна политика с вакцинацией, более качественная вакцина. Поэтому по итогам 2020 года трудовые мигранты прислали из Польши в Украину не меньше денег, чем в 2019 году. Если учесть, что у нас было два месяца локдауна и люди не могли выехать, можно сделать логичный вывод, что осенью люди ехали чаще", – сказала она.

По данным эксперта, в феврале 2020 года (до объявления о начале пандемии) было зарегистрировано на 35 тысяч меньше трудовых мигрантов.

"Поэтому, пока не открыты Канада и США, Польша пользуется спросом", – добавляет эксперт.

По мнению специалиста, ситуация с работой за границей меняется в зависимости от страны. Часто условия и вероятность трудоустройства зависят и от посредников.

"Ситуация меняется очень часто и зависит от посредников, которые или могут помочь с трудоустройством в Северной Европе, или нет. К сожалению, у нас и в хорошие годы Северная Европа не входила в десятку популярных. Если говорить о других популярных странах, то Чехия так-сяк, потому что меняются обстоятельства и пограничный наш трудовой туризм, который не всегда учитывается как трудовая миграция", – сказала она.