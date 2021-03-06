Де українці працювали в "епоху пандемії": названа найпопулярніша країна

Попри підвищення складності знайти роботу в ЄС заробітчан з України стало тільки більше. Яка країна була найпопулярнішою для заробітків в ЄС з початку пандемії – розповіла експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

Українці, попри закінчення "безвізу" влітку 2020 року продовжили їхати в Європу на заробітки. Відсутність можливості перебувати на території європейських держав до 90 днів без додаткових документів істотно знизила потоки нелегальних працівників.

"У Польщі наші громадяни намагаються продовжити їздити та, можливо, через COVID-19 теж, тому що ми бачимо, що крім хорошої зарплати, у Польщі більш зрозуміла політика з вакцинацією, більш якісна вакцина. Тому за підсумками 2020 року трудові мігранти надіслали з Польщі в Україну не менше грошей, ніж у 2019 році. Якщо врахувати, що у нас було два місяці локдауна і люди не могли виїхати, можна зробити логічний висновок, що восени люди їхали частіше", – сказала вона.

За даними експерта, в лютому 2020 року (до оголошення про початок пандемії) було зареєстровано на 35 тисяч менше трудових мігрантів.

"Тому, поки не відкриті Канада і США, Польща має попит", – додає експерт.

На думку фахівця, ситуація з роботою за кордоном змінюється залежно від країни. Часто умови та ймовірність працевлаштування залежать і від посередників.

"Ситуація міняється дуже часто і залежить від посередників, які або можуть допомогти з працевлаштуванням у Північній Європі, чи ні. На жаль, у нас і в хороші роки Північна Європа не входила в десятку популярних. Якщо говорити про інші популярні країни, то Чехія так-сяк, тому що змінюються обставини та прикордонний наш трудовий туризм, який не завжди враховується як трудова міграція", – сказала вона.