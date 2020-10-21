Украинцы в день выборов пострадают от мощной магнитной бури: берите с собой лекарства!

Магнитные бури в октябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря конца октября затянется на несколько дней

Магнитная буря накроет Землю на этой неделе и пик геошторма придется на день местных выборов в Украине 25 октября. Украинцам рассказали, что сделать, чтобы минимизировать влияние бури на здоровье.

Магнитной (геомагнитной бурей) называют возмущение геомагнитного поля, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

Магнитосфера будет возбужденной уже 22-23 октября, а 24-25 ожидается магнитная буря, которая 26-го уже пойдет на спад.

Магнитные бури в октябре (фото: tesis.lebedev)

Влияние магнитных бурь в первую очередь испытывают на себе люди, которые страдают от метеозависимости (чувствуют перепады погоды). Также опасны они для "сердечников", гипертоников и гипотоников, пожилых людей, и тех, кто страдает от хронических болезней.

Врачи рекомендуют в такие дни избегать стрессов и держать с собой необходимые лекарства. Эмоционально нестабильным людям стоит попросить семейного врача выписать курс успокоительных.

Тем не менее медики предостерегают: не поддавайтесь паническим атакам и не придумывайте себе болезни в эти дни.

Чтобы минимизировать негатив от магнитной бури, помните о правильном питании и придерживайтесь здорового образа жизни. От алкоголя, кофе и крепкого чая в опасные даты лучше отказаться.

Помните, что физические нагрузки должны быть умеренными, но и пролежать день на диване - не выход. Отправляйтесь на пешую прогулку, желательно - ближе к природе, мыслите позитивно, а если есть проблемы со здоровьем - берите с собой лекарства.

Отметим, что по мнению ученых, в ближайшем будущем магнитные бури будут все чаще сотрясать нашу планету. По данным астрофизиков, Солнце вошло в 25-й цикл, из-за чего его активность начала расти. Пика наше светило достигнет уже в 2025 году.

Интересно, что день выборов запомнится не только головной болью из-за магнитной бури, но и переводом часов на зимнее время. Украинцам советуют следить за временем, чтобы не прийти раньше к участку утром и не опоздать вечером.