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Украина перейдет на зимнее время в воскресенье: сколько будем спать

Суббота 17 октября 2020 11:35
Украина перейдет на зимнее время в воскресенье: сколько будем спать
Переход на зимнее время 2020 (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Перевод часов на зимнее время украинцы традиционно осуществляют в последнее воскресенье октября

Переход на зимнее время в Украине состоится в воскресенье, 25 октября. Стрелки нужно будет "крутнуть" ровно в 4:00 на час назад. Впрочем, современные гаджеты делают это за нас. Поэтому в ночь со следующей субботы на воскресенье спать мы будем на один час дольше.

Интересно, что на 25 октября запланированы местные выборы. И это еще один повод внимательно следить за временем, чтобы не прийти на участки за час до их открытия.

Осенью световой день короче, светлеет позже, темнеет раньше. А после перевода времени, мрачный период еще более усугубляется. Ведь на работу мы идем по-темному и возвращаемся домой тоже в свете фонарей.

Как перевод часов влияет на здоровье

И хотя зимний переход менее пагубный, чем летний (здесь у нас час на сон забирают), такие перепады всегда плохо влияют на здоровье.

К новому режиму дня трудно привыкнуть, из-за чего возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. Может появиться недомогание и чувство чрезмерной усталости.

Врачи говорят, что к новому режиму наш организм привыкает довольно долго - около двух недель. Поэтому готовиться к переводу стрелок нужно заранее.

Что поможет минимизировать стресс от перевода стрелок

Лишних неприятностей со здоровьем поможет избежать подстраивание под новый режим светового дня - отрегулируйте освещение в доме - открывайте шторы, как только проснетесь, а вечером наоборот затемняйте комнату.

Ограничьте потребление кофеина и алкоголя, а также следите за своим общим состоянием в течение дня.

Врачи рекомендуют накануне перевода времени контролировать график отхода ко сну. Очень важно в это время минимизировать стресс для организма.

Отметим, что тема перевода на зимнее и летнее время довольно спорная. Многие страны продолжают отказываться от такой практики. Недавно в Верховной Раде инициировали законопроект об отмене перевода часов.

Ранее мы писали, как избавиться от острой реакции на перепады погоды, и что делать при метеозависимости.

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