Украинцев ждет короткая рабочая неделя: появился календарь

Выходные в мае 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В мае украинцы получат рекордное число выходных дней

Выходные в мае 2020 будут самыми длительными, и украинцев ждет еще одна короткая рабочая неделя, связанная с празднованием 9 мая - Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поскольку 9 мая - это суббота, то следующий за ним понедельник, 11 мая, будет также выходным днем. А вот в пятницу, 8 числа, многие предприятия будут работать по графику короткого дня.

Таким образом, у украинцев будет три выходных дня подряд - 9, 10 и 11 мая. А всего в мае этого года - 12 выходных дней - даже больше, чем было в январе.

Выходные в мае 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В этом году украинцы проведут майские праздники в условиях карантина, поэтому никаких мероприятий на 9 мая не будет. Да и от похода на шашлыки лучше в этот раз отказаться.

А вот с 11 мая украинцы смогут сходить на маникюр, подстричься, взять кофе на вынос и даже посидеть на летней площадке любимого ресторанчика.

Отметим, что ранее в Украинском институте национальной памяти хотели отказаться от выходного дня на 9 мая, и перенести его на 8 число, но в последнее время этот вопрос не обсуждается. 8 мая украинцы отметят День памяти и примирения, он связан с ратификацией акта о капитуляции немецких войск в 1945 году, но выходного в этот день нет.

Ранее мы писали, что россияне эпично оконфузились с поздравлением с Днем победы, разместив постер с солдатом, воевавшим на стороне нацистов.