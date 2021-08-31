Украинцев предупредили об общей болезни для собак и людей: приводит к инвалидности
Украинцев предупредили об опасной болезни, при которой тело покрывается язвами, поражаются органы дыхания, и все может закончиться тяжелой инвалидностью. При этом болезнь является общей для собак и людей.
Об этом рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы Днепропетровской области.
Речь идет о лейшманиозе - общем заболевании для животных и людей. Заболевания вызывают простейшие протозои семейства Trypanosomatidae. У собак это два вида: leischmania tropica (кожный тип заболевания) и leischmania danovani (висцеральный, то есть внутренний тип заболевания).
Как передается болезнь
Переносчиками болезни могут быть более 300 видов насекомых-кровососов. У людей заболевание зарегистрировано более чем в 88 странах мира, вызывается около 20 видами лейшманий (антропоноз).
"Два вида лейшманиоза - leischmania tropica, leischmania danovani - у человека возникают (через укусы кровососущими насекомыми) от зараженных животных (псовые, грызуны, ленивцы, дикобразы и другие)", - сообщили в ведомстве.
Шрамы остаются на всю жизнь
В случае повреждения кожи язвами у людей на всю жизнь остаются шрамы, болезнь может привести к тяжелой инвалидности или стигме (кожная форма).
Клиническая форма болезни проявляется поражением слизистых оболочек, деформацией лица и дыхательных органов. Может возникать лихорадка, увеличение печени, анемия организма (висцеральная форма).
"Всемирная организация здравоохранения информирует, что 12 млн людей в мире уже болеют лейшманиозом и 150 тысяч новых случаев регистрируется ежегодно", - говорится в сообщении.
В каких странах распространена болезнь
Это преимущественно страны Южной Америки (Бразилия, Перу), Азии (Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Индия, Бангладеш, Непал), а также Африки (Судан, Эфиопия)
"ВНИМАНИЕ!!! Заболевание опасно для человека", - предупредили в Госпродпотребслужбе, что особенно касается людей, любящих путешествовать с собаками.
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