Українців попередили про спільну хворобу для собак і людей: призводить до інвалідності

Українців попередили про небезпечну хворобу, при якій тіло покривається виразками, уражаються органи дихання, і все може закінчитися важкою інвалідністю. При цьому хвороба є спільною для собак і людей.

Про це розповіли в ГУ Держпродспоживслужби Дніпропетровської області.

Йдеться про лейшманіоз - загальне захворювання для тварин і людей. Захворювання викликають найпростіші протозої сімейства Trypanosomatidae. У собак це два види: leischmania tropica (шкірний тип захворювання) і leischmania danovani (вісцеральний, тобто внутрішній тип захворювання).

Як передається хвороба

Переносниками хвороби можуть бути більше 300 видів комах-кровососів. У людей захворювання зареєстровано більш ніж в 88 країнах світу, викликається близько 20 видами лейшманій (антропоноз).

"Два види лейшманіозу - leischmania tropica, leischmania danovani - у людини виникають (через укуси комахами) від заражених тварин (псові, гризуни, лінивці, дикобрази тощо)", - повідомили у відомстві.

Шрами залишаються на все життя

У разі пошкодження шкіри виразками у людей на все життя залишаються шрами, хвороба може призвести до важкої інвалідності або стигми (шкірна форма).

Клінічна форма хвороби проявляється ураженням слизових оболонок, деформацією обличчя і дихальних органів. Може виникати лихоманка, збільшення печінки, анемія організму (вісцеральна форма).

"Всесвітня організація охорони здоров'я інформує, що 12 млн людей у світі вже хворіють на лейшманіоз і 150 тисяч нових випадків реєструється щорічно", - йдеться в повідомленні.

В яких країнах поширена хвороба

Це переважно країни Південної Америки (Бразилія, Перу), Азії (Афганістан, Іран, Саудівська Аравія, Сирія, Індія, Бангладеш, Непал), а також Африки (Судан, Ефіопія)

"Увага!!! Захворювання небезпечне для людини",- попередили в Держпродспоживслужбі, що особливо стосується людей, які люблять подорожувати з собаками.