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Украинцам рассылают опасные вирусы в спаме якобы от госорганов: как не стать жертвой мошенников

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Киев, Четверг 03 июня 2021 19:43
Украинцам рассылают опасные вирусы в спаме якобы от госорганов: как не стать жертвой мошенников Фото: в Украине киберпреступники рассылают опасный спам с вирусами (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине активизировались мошенники, рассылающие электронные сообщения от имени госорганов о якобы открытии уголовных производств, с требованиями предоставить определенную информацию. Кроме того, рассылаются "вирусы".

Об этом 3 июня передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Правоохранители предупредили об атаках киберпреступников, и рассказали о схеме злоумышленников.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня зафиксировали резкое увеличение обращений от граждан о получении на "электронку" таких сообщений.

"Например, сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф", - привели правоохранители пример.

При этом подчеркивается, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и Управления патрульной полиции в городах не рассылало. Такие угрожающие письма - дело рук преступников.

Кроме якобы открытия уголовных дел, в арсенале мошенников также рассказы о неуплаченных налогах, о штрафовании, прочее, а приходить они могут и от имени других госучреждений.

Правоохранители обратили внимание, что опасные письма содержат приложения, при открытии которых происходит загрузка вирусного файла на компьютер.

В полиции настоятельно призвали граждан ни в коем случае не открывать запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту, и всегда обращать внимание на адрес отправителя письма.

Напомним, ранее мы писали о том, какие уловки используют в супермаркетах для обмана клиентов.

Также сообщалось, что раскрыта хитрая схема мошенников, которые под видом покупателей на сайтах объявлений обворовывают людей.

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