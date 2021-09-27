ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українцям розповіли, коли чекати піку нової хвилі COVID-19

Новость на русском →
Понеділок 27 вересня 2021 12:59
Українцям розповіли, коли чекати піку нової хвилі COVID-19 Фото: Кузін спрогнозував пік нової хвилі коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Пік нової хвилі коронавірусу в Україні очікується імовірно в листопаді 2021 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, динаміка захворюваності в країні продовжує зростати. Найбільше число нових випадків зараження становить штам Дельта.

Пікові навантаження на медичну систему в МОЗ очікують у листопаді, каже головний державний санітарний лікар.

"Раніше ми, дійсно, вважали, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад - грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше. Наскільки раніше-сказати важко, тому що ситуація розгортається досить швидко. Те, що ми бачимо точно – пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, або будуть відтягуватися на грудень – поки сказати важко", - розповів Кузін.

Він зазначив, що для кожного українця важливо розуміти, що вакцинація - це благо, а не шкода.

"Але у кожного українця зараз є можливість або відтягнути ці пікові навантаження, або не стати їх частиною. Для цього потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете робити щеплення, і провакцинуватися. Зараз МОЗ максимально скоротив інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності", - резюмував санлікар.

Як ми раніше писали, волонтер розповіла, яка ситуація з COVID-19 в Одесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня
Воздвиження 27 вересня: що не можна робити, важливі традиції і прикмети великого дня