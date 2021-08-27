ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцам рассказали, сколько лет еще продлится пандемия COVID-19

Новина українською →
Пятница 27 августа 2021 18:41
Украинцам рассказали, сколько лет еще продлится пандемия COVID-19 Пандемия коронавируса не закончится в этом году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пандемия коронавируса не закончится в ближайшее время, а будет продолжаться еще от двух до пяти лет.

Такое мнение озвучил в интервью BBC главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, как минимум два года еще украинцы будут жить в условиях пандемии COVID. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - заявил он.

Также Кузин высказался о третьей волне коронавируса, которая дойдет в страну, как и в другие европейские страны.

"Третья волна обязательно до нас дойдет. Новые вспышки коронавируса у большинства европейских стран. Рано или поздно Украина столкнется с такой вспышкой. Ориентировочно это произойдет не раньше ноября. Поэтому должны готовиться", - сказал главный санврач.

Он напомнил, что решение о локдаун в красной зоне принимает местная власть. Но остается возможность общенационального локдауна.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксирован резкий рост новых случаев заболеваний коронавирусом. Так, в стране 2032 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений Киеве и Харьковской области.

Как мы писали ранее, в Украине могут ввести новый локдаун.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Праздник 27 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
Праздник 27 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник