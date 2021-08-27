Украинцам рассказали, сколько лет еще продлится пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса не закончится в ближайшее время, а будет продолжаться еще от двух до пяти лет.

По его словам, как минимум два года еще украинцы будут жить в условиях пандемии COVID. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - заявил он.

Также Кузин высказался о третьей волне коронавируса, которая дойдет в страну, как и в другие европейские страны.

"Третья волна обязательно до нас дойдет. Новые вспышки коронавируса у большинства европейских стран. Рано или поздно Украина столкнется с такой вспышкой. Ориентировочно это произойдет не раньше ноября. Поэтому должны готовиться", - сказал главный санврач.

Он напомнил, что решение о локдаун в красной зоне принимает местная власть. Но остается возможность общенационального локдауна.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксирован резкий рост новых случаев заболеваний коронавирусом. Так, в стране 2032 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений Киеве и Харьковской области.