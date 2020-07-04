Украинцам рассказали, какие продукты вызывают мигрень

Некоторые продукты могут пагубно сказаться на вашем здоровье
Мигрень - это неврологическое заболевание, которое характеризуется регулярными мучительными приступами головной боли. Причинами может стать недостаток либо избыток сна, повышенная физическая нагрузка, курение, а также - неправильное питание.
Головную боль могут вызвать сыр, шоколад, красное вино, цитрусовые и копчености. Кроме того, проблемы могут спровоцировать запах парфюма, чувство голода и даже неправильно подобранные очки.
На первый взгляд, продукты могут быть полезными, однако они содержат в своем составе тирамин, который вытесняет серотонин (гормон радости). А нарушение серотонина вызывает головную боль.
Мигренью страдает каждый седьмой взрослый, так что заболевание встречается достаточно часто. У женщин мигрень возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте.
Некоторые используют лекарственные средства для снятия имеющегося приступа мигрени. Правильно подобранные медикаменты могут быть весьма эффективными, если принимаются правильно и в небольших количествах.
Заболевание проявляется приступами, которые могут возникать с различной частотой - от 1-2 раз в год до нескольких раз в месяц. Чтобы избежать проблем, лучше пересмотреть свой рацион и задуматься о правильном образе жизни. Откажитесь от вредных привычек и меньше контактируйте с людьми, которые вызывают у вас стрессовые состояния.
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Автор: Дарья Русина