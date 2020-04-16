Украинцам могут перестать продавать алкоголь: названа причина

Карантин в Украине и алкоголь (коллаж РБК-Украина)

В Украине до конца карантина из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя

Карантин в Украине из-за коронавируса был ужесточен и действует до 24 апреля, однако правительство намерено продлить ограничения и на начало мая. Введенные запреты и правила были приняты с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Сейчас специалисты ВОЗ дали новый совет.

В организации обратили внимание на проблему алкоголя на фоне пандемии COVID-19 и призвали страны ограничить доступ к спиртным напитках до окончания периода карантина.

"Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний и расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19. В частности, алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Отмечается, что алкоголь является причиной 3 миллионов смертей в год во всем мире, треть из которых происходит в Европейском регионе ВОЗ. Это не только регион с самым высоким потреблением алкоголя и самой высокой распространенностью пьющих среди населения, но также регион с самой высокой долей смертей, вызванных алкоголем.

"В Европейском регионе алкоголь потребляется в чрезмерных количествах и оставляет слишком много жертв. Во время пандемии COVID-19 мы должны по-настоящему спросить себя, на какие риски мы идем, оставляя людей взаперти в их домах с веществом, которое вредно как с точки зрения их здоровья, так и с точки зрения их поведения для других, включая насилие", - заявила руководитель программы Программы по борьбе с алкоголем и наркотиками ЕРБ ВОЗ Карина Феррейра-Борхес.

В ВОЗ подчеркивают, что существующие нормы и правила для защиты здоровья и снижения вреда, причиненного алкоголем, такие как ограничение доступа, должны быть поддержаны и даже усилены во время пандемии COVID-19 и чрезвычайных ситуаций; в то же время следует избегать какого-либо ослабления правил или их применения.

Также в международной организации разрушили некоторые мифы относительно алкоголя и коронавируса.

"Страх и дезинформация породили опасный миф о том, что употребление высокопрочного алкоголя может убить вирус COVID-19. Это не так. Потребление любого алкоголя представляет опасность для здоровья, но употребление высокопрочного этилового спирта (этанола), особенно если он был фальсифицирован метанолом, может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая смерть", - говорится в публикации.

Так, ЕРБ ВОЗ напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства принять меры, ограничивающие потребление алкоголя.

Напомним, что Украина является членом ВОЗ с 1948 года. Сотрудничество Украины с ВОЗ осуществляется преимущественно через Европейское региональное бюро (ЕРБ) в соответствии с рамочными (2-летними) соглашениями. Украина, как правило, выполняет рекомендации ВОЗ, но вообще мероприятия, осуществляющих в рамках сотрудничества нашей страной с Организацией, согласуются с ее национальными приоритетами и стратегиями в области здравоохранения, учитывающих специфику ситуации "на месте" и особенности национальной системы здравоохранения.

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