Украинский врач рассказал, почему сады и школы не справятся с коронавирусом

Инфекционист сообщил, почему детсады и школы под угрозой инфекции (коллаж РБК-Украина)

Врач рассказал, что правительство не подготовило учебные учреждения к борьбе с COVID-19

Детские сады, школы в Украине могут не справиться со второй волной коронавируса. Они могут стать большим очагом заражения коронавирусом. Такую точку зрения озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин. По его словам, дошкольные и школьные учреждения не оснащены самым основным - вентиляцией, которая служит главным средством для профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

"Если вернуться к замкнутым помещениям, то это, прежде всего, наши социально значимые объекты - детские садики, школы, лечебные учреждения. Нигде в них нет элементарной, качественно работающей, эффективной, приточно-вытяжной механической вентиляции", - рассказал врач "Обозревателю".

По словам медика - это очень важно, следить за циркуляцией воздуха в помещении.

"До тех пор, пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда", - сказал он.

Александрин считает, что министр образования и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ответственны за полный провал в подготовке к учебному году. Доктор считает, что страна абсолютна не готова к запуску обучения.

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