Как в Буковеле: украинский шоумен развенчал миф про стоимость жизни в Америке

Стоимость жизни в США не такая уж и заоблачная, как думают многие украинцы.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал известный шоумен и ведущий Анатолий Анатолич.

После возвращения с семейного отдыха звезда "Ранку з Україною" сказал, что жить в Америке, в целом, не так уж и дорого.

"Мы очень долго обсуждали место, где будем жить. Остановились на домике с тремя спальнями, джакузи во дворе, с игуанами, ползающими вокруг, с домашним кинотеатром. И этот домик нам обошелся в 104 доллара за сутки, в то время как за 104 доллара в сутки мы могли снять малюсенький номер в 16 квадратных метров в Буковеле", - отметил Анатолич.

Больше всего ему пришлось заплатить именно за перелет в Соединенные Штаты.

"Эконом-класс на нашу большую семью обошелся примерно в 70 тыс. гривен. Все остальное в США доступно, средний чек за обед для нашей семьи на четверых выходит в районе 1300 гривен. Бензин в Штатах почти в два раза дешевле, чем в Украине. Поэтому на автомобиле перемещаться удобно, а за его аренду мы вообще не платили, мой товарищ дал мне свою машину на все время отдыха. Но если бы мы взяли машину в аренду, то "паркетник" для большой семьи обошелся бы на десять дней в районе 14 тысяч гривен максимум. Я считаю, это очень недорого, учитывая количество наших поездок", - рассказал шоумен.

На самом деле, отмечает Анатолий, Америка "намного дешевле, чем все думают".

"И мы бы потратили такую же сумму на отдых в Буковеле или Одессе на новогодние праздники в хорошем отеле", - резюмировал он.

Анатолий Анатолич с дочками (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)