Украинский певец едва не погиб на съемках клипа: был в шаге от трагедии

Украинский музыкант едва не погиб на съемках (Коллаж РБК-Украина)

Украинский музыкант подверг свою жизнь опасности на съемках

Молодой украинский певец, суперфиналист проекта "Голос країни" Сергей Асафатов (ACAФАТОV) едва не погиб на съемках своего дебютного клипа.

Сергей Асафатов снимал свой дебютный клип на песню "Море" в аэропорту "Борисполь". По сюжету видеоролика музыканту пришлось прокатиться на спортивном мотоцикле по взлетно-посадочной полосе и это едва не обернулось трагедией.

"Мы снимали один из дублей, где я мчусь по взлетной полосе неподалеку от идущего на посадку самолета. В какой-то момент гул двигателей отвлек меня, и я потерял управление. Все происходило как в замедленной съемке. Говорят, что у человека в подобных ситуациях вся жизнь пролетает перед глазами, но у меня было больше похоже на стоп-кадр. В следующий миг я увидел, как ко мне мчатся перепуганные операторы", – рассказал АСАФАТОV в комментарии для издания OBOZREVATEL.

АСАФАТОV - Море (Official Music Video)

Однако, все обошлось и в результате происшествия молодой музыкант не пострадал.

Сергей Асафатов занимается музыкой с раннего детства, он сам пишет музыку и играет на многих музыкальных инструментах. В 2020 году он дошел до

суперфинала, но уступил победу в проекте Роману Сасанчину.

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