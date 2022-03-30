Українські військові відбили Малу Рогань: як виглядає знищене село під Харковом

Українські військові звільнили й очистили від окупантів село Мала Рогань Харківської області. Путінська армія пішла, проте лишила по собі багато замінованих сюрпризів, а також, звісно, горе і руїни.

Українські військові наразі «зачистили» село Малу Рогань, яке днями відбили від окупанта! Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані «подарунки», кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова. російський злочин на кожному кроці! pic.twitter.com/9QOU6HEptt

"Орки розстріляли цивільну машину... Витягли цивільних, які були в ній і фактично стратили", - розповідає військовий.

Військовий ЗСУ розповідає, що окупанти розстрілювали цивільних, які на автівках намагалися покинути селище. Докази, тобто постріляні, спалені авто, стоять на дорозі.

"Зруйновані домівки, розбиті дороги, заміновані "подарунки", кинута ворожа техніка, розстріляні цивільні машини - так виглядає село поблизу Харкова. російський злочин на кожному кроці!" - говориться в повідомленні.

Раніше ми писали про 33-річну українку, яка розповіла на весь світ про те, як її гвалтували окупанти, поки маленький син плакав у підвалі.

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