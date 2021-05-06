Украинские пенсионеры потеряли сознание от вколотой "вакцины": детали скандала в Сумской области

В Сумской области мужчина прикинулся медиком и предложил пенсионерам сделать прививку от коронавируса. После инъекции пожилые люди потеряли сознание. Как оказалось, в шприце было снотворное.

После укола мошенник, который прикинулся доктором, вышел из дома, подождал, пока подействует препарат, и зашел обратно.

В доме он искал деньги и ценные вещи, но через какое-то время хозяйка пришла в сознание. Мошенник начал ее избивать, пытаясь выяснить, где находятся деньги, но пенсионерка была не в состоянии нормально разговаривать.

Злоумышленник поджег дом, а сам уехал на велосипеде. Пожилая женщина еле доползла к соседке с просьбой о помощи.

"Огонь был только внутри, снаружи еще не было. Если бы она не дошла, если бы ей Бог не дал силы, то я не знаю, что бы было. Дед лежал на животе, он не мог ничего сказать. Говорит, я как пьяный после укола, не могу пошевелиться", - рассказала соседка.

В итоге пожар потушили и на место приехала полиция. Злоумышленника быстро нашли. Им оказался 54-летний ранее судимый житель соседнего села.

Для "вакцинации" он воспользовался ветеринарными препаратами, купленными 2 года назад. Местные жители говорят, что мужчина наркоман и алкоголик.