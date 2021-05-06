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Украинские пенсионеры потеряли сознание от вколотой "вакцины": детали скандала в Сумской области

Новина українською → Сумская область, Четверг 06 мая 2021 10:21
Украинские пенсионеры потеряли сознание от вколотой "вакцины": детали скандала в Сумской области В Сумской области пенсионеры потеряли сознание после укола (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Сумской области мужчина прикинулся медиком и предложил пенсионерам сделать прививку от коронавируса. После инъекции пожилые люди потеряли сознание. Как оказалось, в шприце было снотворное.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

После укола мошенник, который прикинулся доктором, вышел из дома, подождал, пока подействует препарат, и зашел обратно.

В доме он искал деньги и ценные вещи, но через какое-то время хозяйка пришла в сознание. Мошенник начал ее избивать, пытаясь выяснить, где находятся деньги, но пенсионерка была не в состоянии нормально разговаривать.

Злоумышленник поджег дом, а сам уехал на велосипеде. Пожилая женщина еле доползла к соседке с просьбой о помощи.

"Огонь был только внутри, снаружи еще не было. Если бы она не дошла, если бы ей Бог не дал силы, то я не знаю, что бы было. Дед лежал на животе, он не мог ничего сказать. Говорит, я как пьяный после укола, не могу пошевелиться", - рассказала соседка.

В итоге пожар потушили и на место приехала полиция. Злоумышленника быстро нашли. Им оказался 54-летний ранее судимый житель соседнего села.

Для "вакцинации" он воспользовался ветеринарными препаратами, купленными 2 года назад. Местные жители говорят, что мужчина наркоман и алкоголик.

Как мы ранее писали, глава Минздрава Украины Максим Степанов высказался о двух случаях смерти граждан после вакцинации от коронавируса, и подчеркнул, что причиной гибели стала не прививка, а болезни.

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