Украинские беженцы смогут жить в доме Оззи Осборна: вот как выглядит этот особняк за 6 млн евро

По информации западных СМИ, легендарный рок-музыкант и его жена предоставят беженцам свой исторический Welders House (Дом сварщиков), куда они планируют вскоре вернуться из США.

В интервью Sunday Times Шэрон сказала, что украинцы смогут жить в "неиспользуемой части" их загородного имения.

"Оззи очень хорошо известен в Украине, я думаю, они были бы счастливы", - отметила она.

Украинцы смогут жить в Welders House (фото: Getty Images)

Так называемый Дом сварщиков построен из красного кирпича и имеет два этажа с двускатной мансардой в голландском стиле. Он расположен в деревне Джорданс, графство Бакингемшир.

Особняк Оззи Осборна в Англии (фото: nova.ie)

Он был построен между 1898 и 1899 годами для политика Чарльза Томсона Ричи его зятем Мервином Маккартни. Потом в особняке располагалась больница для сумасшедших, религиозное общество, оздоровительный дом для женщин с легкими нервными заболеваниями, а также дом престарелых.

С декабря 1984 года Дом сварщиков занесен в список национального наследия Англии II степени. На его территории есть сад роз, теннисный корт и спортзал, копия знаменитого нью-йоркского фонтана Бетесда и... телефонная будка K6.

Особняк Оззи Осборна в Англии (фото: planetradio.co.uk)

Добавим, что Оззи Осборн купил этот дом у двухкратного обладателя премии Оскар Джона Стирса в 1993 году, отдав за него пять миллионов фунтов (почти шесть миллионов евро).

Особняк Оззи Осборна в Англии на карте Google

Отметим, что в начале апреля Осборны записали видеообращение в поддержку украинцев.

"Мы за Украину!" - сказал Оззи на видео.

Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. I’m using my voice to demand action, and you can too. Join me and make your own video calling for the world to support refugees everywhere. #StandUpForUkraine @GlblCtzn pic.twitter.com/rkgGyzGt47