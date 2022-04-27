ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские беженцы смогут жить в доме Оззи Осборна: вот как выглядит этот особняк за 6 млн евро

Новина українською →
Британия, Среда 27 апреля 2022 17:15
Украинские беженцы смогут жить в доме Оззи Осборна: вот как выглядит этот особняк за 6 млн евро Украинцы смогут жить в доме Оззи Осборна (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Оззи Осборн и его жена Шэрон планируют разместить в своем английском особняке две украинские семьи беженцев, которые вынуждены были покинуть страну, спасаясь от российских оккупантов.

Как выглядит дом, в котором будут жить украинцы, - смотрите в нашем материале ниже.

Как выглядит шикарный дом Оззи Осборна в Англии

По информации западных СМИ, легендарный рок-музыкант и его жена предоставят беженцам свой исторический Welders House (Дом сварщиков), куда они планируют вскоре вернуться из США.

В интервью Sunday Times Шэрон сказала, что украинцы смогут жить в "неиспользуемой части" их загородного имения.

"Оззи очень хорошо известен в Украине, я думаю, они были бы счастливы", - отметила она.

Украинские беженцы смогут жить в доме Оззи Осборна: вот как выглядит этот особняк за 6 млн евро

Украинцы смогут жить в Welders House (фото: Getty Images)

Так называемый Дом сварщиков построен из красного кирпича и имеет два этажа с двускатной мансардой в голландском стиле. Он расположен в деревне Джорданс, графство Бакингемшир.

Украинские беженцы смогут жить в доме Оззи Осборна: вот как выглядит этот особняк за 6 млн евро

Особняк Оззи Осборна в Англии (фото: nova.ie)

Он был построен между 1898 и 1899 годами для политика Чарльза Томсона Ричи его зятем Мервином Маккартни. Потом в особняке располагалась больница для сумасшедших, религиозное общество, оздоровительный дом для женщин с легкими нервными заболеваниями, а также дом престарелых.

С декабря 1984 года Дом сварщиков занесен в список национального наследия Англии II степени. На его территории есть сад роз, теннисный корт и спортзал, копия знаменитого нью-йоркского фонтана Бетесда и... телефонная будка K6.

Украинские беженцы смогут жить в доме Оззи Осборна: вот как выглядит этот особняк за 6 млн евро

Особняк Оззи Осборна в Англии (фото: planetradio.co.uk)

Добавим, что Оззи Осборн купил этот дом у двухкратного обладателя премии Оскар Джона Стирса в 1993 году, отдав за него пять миллионов фунтов (почти шесть миллионов евро).

Украинские беженцы смогут жить в доме Оззи Осборна: вот как выглядит этот особняк за 6 млн евро

Особняк Оззи Осборна в Англии на карте Google

Отметим, что в начале апреля Осборны записали видеообращение в поддержку украинцев.

"Мы за Украину!" - сказал Оззи на видео.

Тем временем украинские беженцы массово возвращаются из-за границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оззи Озборн Беженцы
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ