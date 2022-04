Українські біженці зможуть жити в будинку Оззі Осборна: ось як виглядає цей особняк за 6 млн євро

За інформацією західних ЗМІ, легендарний рок-музикант і його дружина нададуть біженцям свій історичний Welders House (Будинок зварників), куди вони планують незабаром повернутися з США.

В інтерв'ю Sunday Times Шерон сказала, що українці зможуть жити в "невикористовуваній частині" їхнього заміського маєтку.

"Оззі дуже добре відомий в Україні, я думаю, вони були б щасливі", - зазначила вона.

Українці зможуть жити в Welders House (фото: Getty Images)

Так званий Будинок зварників побудований з червоної цегли і має два поверхи з двосхилою мансардою в голландському стилі. Він розташований в селі Джорданс, графство Бакінгемшир.

Особняк Оззі Осборна в Англії (фото: nova.ie)

Він був побудований між 1898 і 1899 роками для політика Чарльза Томсона Річі його зятем Мервіном Маккартні. Потім в особняку розташовувалася лікарня для божевільних, релігійна спільнота, оздоровчий будинок для жінок з легкими нервовими захворюваннями, а також будинок престарілих.

З грудня 1984 року Будинок зварників занесений до списку національної спадщини Англії II ступеня. На його території є сад троянд, тенісний корт і спортзал, копія знаменитого нью-йоркського фонтану Бетесда і... телефонна будка K6.

Особняк Оззі Осборна в Англії (фото: planetradio.co.uk)

Додамо, що Оззі Осборн купив цей будинок у дворазового володаря премії Оскар Джона Стірса в 1993 році, віддавши за нього п'ять мільйонів фунтів (майже шість мільйонів євро).

Особняк Оззі Осборна в Англії на карті Google

Зазначимо, що на початку квітня Осборни записали відеозвернення на підтримку українців.

"Ми за Україну!" - сказав Оззі на відео.

Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. I’m using my voice to demand action, and you can too. Join me and make your own video calling for the world to support refugees everywhere. #StandUpForUkraine @GlblCtzn pic.twitter.com/rkgGyzGt47