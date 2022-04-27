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Українські біженці зможуть жити в будинку Оззі Осборна: ось як виглядає цей особняк за 6 млн євро

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Британія, Середа 27 квітня 2022 17:15
Українські біженці зможуть жити в будинку Оззі Осборна: ось як виглядає цей особняк за 6 млн євро Українці зможуть жити в будинку Оззі Осборна (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Оззі Осборн і його дружина Шерон планують розмістити в своєму англійському особняку дві українські сім'ї біженців, які змушені були покинути країну, рятуючись від російських окупантів.

Як виглядає будинок, в якому житимуть українці, - дивіться в нашому матеріалі нижче.

Як виглядає шикарний будинок Оззі Осборна в Англії

За інформацією західних ЗМІ, легендарний рок-музикант і його дружина нададуть біженцям свій історичний Welders House (Будинок зварників), куди вони планують незабаром повернутися з США.

В інтерв'ю Sunday Times Шерон сказала, що українці зможуть жити в "невикористовуваній частині" їхнього заміського маєтку.

"Оззі дуже добре відомий в Україні, я думаю, вони були б щасливі", - зазначила вона.

Українські біженці зможуть жити в будинку Оззі Осборна: ось як виглядає цей особняк за 6 млн євро

Українці зможуть жити в Welders House (фото: Getty Images)

Так званий Будинок зварників побудований з червоної цегли і має два поверхи з двосхилою мансардою в голландському стилі. Він розташований в селі Джорданс, графство Бакінгемшир.

Українські біженці зможуть жити в будинку Оззі Осборна: ось як виглядає цей особняк за 6 млн євро

Особняк Оззі Осборна в Англії (фото: nova.ie)

Він був побудований між 1898 і 1899 роками для політика Чарльза Томсона Річі його зятем Мервіном Маккартні. Потім в особняку розташовувалася лікарня для божевільних, релігійна спільнота, оздоровчий будинок для жінок з легкими нервовими захворюваннями, а також будинок престарілих.

З грудня 1984 року Будинок зварників занесений до списку національної спадщини Англії II ступеня. На його території є сад троянд, тенісний корт і спортзал, копія знаменитого нью-йоркського фонтану Бетесда і... телефонна будка K6.

Українські біженці зможуть жити в будинку Оззі Осборна: ось як виглядає цей особняк за 6 млн євро

Особняк Оззі Осборна в Англії (фото: planetradio.co.uk)

Додамо, що Оззі Осборн купив цей будинок у дворазового володаря премії Оскар Джона Стірса в 1993 році, віддавши за нього п'ять мільйонів фунтів (майже шість мільйонів євро).

Українські біженці зможуть жити в будинку Оззі Осборна: ось як виглядає цей особняк за 6 млн євро

Особняк Оззі Осборна в Англії на карті Google

Зазначимо, що на початку квітня Осборни записали відеозвернення на підтримку українців.

"Ми за Україну!" - сказав Оззі на відео.

Тим часом українські біженці масово повертаються з-за кордону.

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Оззи Озборн Біженці
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