Украинская ведущая рассказала об издевательствах в семье: меня били даже утюгом

Возлюбленная бывшего вице-премьера Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь призналась, что в детстве была нелюбимым ребенком и к ней часто применяли физическую силу. По словам ведущей, у нее было тяжелое детство.

Об этом она рассказала в интервью пост-шоу "Предметка" на Новом канале.

Елена призналась, что из-за отсутствия любви и доброты очень страдала в єтом возрасте.

"Я все детство была нелюбимым ребенком, и пронесла это через всю жизнь… Я ощущала отсутствие любви и доброты", — сказала она.

Ведущая предположила, что именно сложности в детстве делают человека уязвимым

"Появляется ахиллесова пята", — отметила Елена.

Также ведущая ответила на вопрос, чувствовала ли она насилие в детстве

"Дубасили всем подряд, утюгом даже", — грустно вспомнила Кристина.

Елена Кристина-Лебедь призналась, что ее били в детстве

Для справки

Елена Кристина-Лебедь родилась в Херсоне. Ей 30 лет. Она известна зрителям по шоу "Аферисты в сетях", которое она ведет с 2014 года.