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Українська ведуча розповіла про знущання в сім'ї: мене били навіть праскою

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Понеділок 14 червня 2021 10:01
Українська ведуча розповіла про знущання в сім'ї: мене били навіть праскою Фото: українська ведуча розповіла про насильство в сім'ї (facebook.com.ElenaKristina Lebed)
Автор: Людмила Жукова

Кохана колишнього віце-прем'єра Павла Розенка Олена-Христина Лебідь зізналася, що в дитинстві була нелюбимою дитиною і до неї часто застосовували фізичну силу. За словами ведучої, у неї було важке дитинство.

Про це вона розповіла в інтерв'ю пост-шоу "Предметка" на Новому каналі.

Олена зізналася, що через відсутність любові і доброти дуже страждала в цьому віці.

"Я все дитинство була некоханою дитиною, і пронесла це через все життя... я відчувала відсутність любові і доброти", — сказала вона.

Ведуча припустила, що саме складності в дитинстві роблять людину вразливою

"З'являється ахіллесова п'ята", - зазначила Олена.

Також ведуча відповіла на питання, відчувала вона насильство в дитинстві

"Дубасили всім підряд, праскою навіть", - сумно згадала Христина.

Олена Христина-Лебідь зізналася, що її били в дитинстві

Для довідки

Олена Христина-Лебідь народилася в Херсоні. Їй 30 років. Вона відома глядачам по шоу "Аферисти в мережах", яке вона веде з 2014 року.

Як ми раніше писали, екс-дружина Серьоги розповіла про насильство в сім'ї і зробила гучне зізнання.

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