Украинская актриса Тышкевич из-за тяжелой болезни не встает с постели: за 8 лет не поставили диагноз
Звезде украинских сериалов Екатерине Тышкевич нужна помощь. Девушка уже 8 лет борется с ужасной головной болью и украинские врачи не могут установить точный диагноз.
Теперь актриса едет на лечение в Европу, ведь в последнее время из-за боли даже не может встать с постели. О болезни Екатерины рассказала ее коллега Анастасия Цимбалару.
Что известно о состоянии Екатерины
Артистка уже 8 лет страдает от страшной головной боли. За это время она испробовала все возможные методы лечения в Украине, но результата нет.
"Сейчас даже прошлые методы лечения (17 таблеток в день и постоянные капельницы) перестали работать. Катя не встает с постели", - рассказала Цимбалару.
Также отмечается, что все эти 4 месяца полномасштабной войны актриса несмотря на страшную боль продолжала волонтерить и помогать стране.
"Во время проведения недавнего МРТ в мозге нашли изменения, но поставить диагноз в Украине не могут, поэтому отправляют ее на обследование в Европу, где смогут сделать диагностику, найти причину и наконец назначить эффективное лечение. Нет возможности сейчас зарабатывать своей основной сферой деятельности, нужно собрать деньги. Сейчас сумма составляет 11 300 евро. Эти средства нужны на поездку и диагностику в Германии", - написала Анастасия.
Однако, Екатерина продолжает искать другие, более дешевые клиники, где ее будут готовы принять, но на это нет много времени. Поэтому коллега Тышкевич призвала всех присоединиться к сбору и помочь артистке.
Помочь Екатерине Тышкевич можно по этим реквизитам:
- Приватбанк: 5168755474454812 Тышкевич Екатерина Игоревна;
- Монобанк: 5375411405387759 Тышкевич Екатерина;
- PayPal: tyshkevich94@gmail.com.
Звезда Екатерина Тышкевич страдает от тяжелой болезни (facebook.com/Анастасія Цимбалару)
Кроме того, на своей странице в Instagram Екатерина также рассказала о своей болезни, а также о том, какие методы она использовала.
"Главный симптом - это нестерпимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, поэтому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны", - добавила актриса.
Звезда Екатерина Тышкевич страдает от тяжелой болезни (instagram.com/mrsketrin)
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