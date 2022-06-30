Українська акторка Тишкевич через тяжку хворобу не встає з ліжка: за 8 років не поставили діагноз

Зірці українських серіалів Катерині Тишкевич потрібна допомога. Дівчина вже 8 років бореться з жахливим головним болем та українські лікарі не можуть встановити точний діагноз.

Тепер актриса їде на лікування в Європу, адже останнім часом через біль навіть не може встати з ліжка. Про хворобу Катерини розповіла її колега Анастасія Цимбалару.

Що відомо про стан Катерини

Артистка вже 8 років страждає від страшенного головного болю. За цей час вона випробувала всі можливі методи лікування в Україні, але результату немає.

"Зараз навіть минулі методи лікування (17 таблеток на день і постійні крапельниці) перестали працювали. Катя не встає з ліжка", - розповіла Цимбалару.

Також зазначається, що усі ці 4 місяці повномасштабної війни акторка попри страшний біль продовжувала волонтерити й допомагати країні.

"Під час проведення нещодавнього МРТ у мозку знайшли зміни, але поставити діагноз в Україні не можуть, тому відправляють її на обстеження в Європу, де зможуть зробити діагностику, знайти причину та нарешті призначити ефективне лікування. Немає можливості зараз заробляти своєю основною сферою діяльності, потрібно зібрати гроші. Наразі сума складає 11 300 євро. Ці кошти потрібні на поїздку та діагностику в Німеччині", - написала Анастасія.

Однак, Катерина продовжує шукати інші, дешевші клініки, де її будуть готові прийняти, але на це немає багато часу. Тому колега Тишкевич закликала всіх долучитися до збору та допомогти артистці.

Допомогти Катерині Тишкевич можна за цими реквізитами:

Приватбанк: 5168755474454812 Тишкевич Катерина Ігорівна;

5168755474454812 Тишкевич Катерина Ігорівна; Монобанк: 5375411405387759 Тишкевич Катерина;

5375411405387759 Тишкевич Катерина; PayPal: tyshkevich94@gmail.com.

Зірка Катерина Тишкевич страждає від тяжкої хвороби (facebook.com/Анастасія Цимбалару)

Окрім того, на своїй сторінці в Instagram Катерина також розповіла про свою хворобу, а також про те, які методи лікування вона використовувала.

"Головний симптом - це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими. Моя мама невролог, тому просто повірте, що ми були майже у всіх найкращих лікарів нашої країни", - додала акторка.

Зірка Катерина Тишкевич страждає від тяжкої хвороби (instagram.com/mrsketrin)