Украинка застряла в чужом городе из-за положительного COVID-теста: домой не уехать, жилье не снять

В Украине женщина попала в непростую ситуацию из-за карантинных правил, "застряв" в другом городе с положительным тестом на коронавирус без возможности ни снять жилье, ни вернуться домой. Проблему подняла для обсуждения руководитель благотворительного фонда "СВОИ" Леся Литвинова.

Она обратила внимание, что поиски выхода из подобной ситуации ее действительно озадачили.

Волонтер рассказала, что одна женщина возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. В аэропорту столицы по прилету она сделала тест на COVID-19, как того требуют правила, и результат оказался положительный.

"Ехать домой не может, гостиницу снять не может. Обсервационного центра в природе нет", - говорится в публикации.

Кроме того, женщина не станет ложиться в больницу "при полном здравии", да и очень маловероятно, что ее возьмут в медицинское учреждение при нынешней загруженности.

"Самоизолироваться надо в Киеве, а в Киеве никого нет. Теоретически можно только снять квартиру, скрыв от арендодателя ковидный статус и пересидеть свои две недели. Но тут порядочность не позволяет", - описывает ситуацию волонтер.

Узнать, как теперь поступать, тоже не получается - "ни одна горячая линия ответа на вопрос "что делать" дать не может".

"На такие случаи не продуман ни один механизм", - резюмирует Литвинова.

Реакция сети на проблему

В комментариях к публикации пользователи сети принялись обсуждать ситуацию и сообща искать из нее выход, при этом в большинстве "советы" сводились к таким некорректным вариантам, как поездка домой на "Бла-бла-каре" или попутках с высоким риском заразить водителя и других пассажиров, или упорный поиск жилья "в маске" посуточно/понедельно по сайтам объявлений, хотя в столице сейчас действуют запреты на размещение в хостелах/отелях граждан без документов о COVID-безопасности.