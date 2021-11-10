Украинка застряла в чужом городе из-за положительного COVID-теста: домой не уехать, жилье не снять
В Украине женщина попала в непростую ситуацию из-за карантинных правил, "застряв" в другом городе с положительным тестом на коронавирус без возможности ни снять жилье, ни вернуться домой. Проблему подняла для обсуждения руководитель благотворительного фонда "СВОИ" Леся Литвинова.
Об этом волонтер 10 ноября написала в своем Facebook.
Она обратила внимание, что поиски выхода из подобной ситуации ее действительно озадачили.
Волонтер рассказала, что одна женщина возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. В аэропорту столицы по прилету она сделала тест на COVID-19, как того требуют правила, и результат оказался положительный.
"Ехать домой не может, гостиницу снять не может. Обсервационного центра в природе нет", - говорится в публикации.
Кроме того, женщина не станет ложиться в больницу "при полном здравии", да и очень маловероятно, что ее возьмут в медицинское учреждение при нынешней загруженности.
"Самоизолироваться надо в Киеве, а в Киеве никого нет. Теоретически можно только снять квартиру, скрыв от арендодателя ковидный статус и пересидеть свои две недели. Но тут порядочность не позволяет", - описывает ситуацию волонтер.
Узнать, как теперь поступать, тоже не получается - "ни одна горячая линия ответа на вопрос "что делать" дать не может".
"На такие случаи не продуман ни один механизм", - резюмирует Литвинова.
Реакция сети на проблему
В комментариях к публикации пользователи сети принялись обсуждать ситуацию и сообща искать из нее выход, при этом в большинстве "советы" сводились к таким некорректным вариантам, как поездка домой на "Бла-бла-каре" или попутках с высоким риском заразить водителя и других пассажиров, или упорный поиск жилья "в маске" посуточно/понедельно по сайтам объявлений, хотя в столице сейчас действуют запреты на размещение в хостелах/отелях граждан без документов о COVID-безопасности.
- Жесть. По примеру других стран для таких случаев должны быть обсервационные гостиницы
- Реально как выйти из ситуации...
- Шел второй год пандемии... Парадокс...
Напомним, недавно в Египте украинцы застряли в аэропорту Хургады из-за одной пассажирки почти на 4 часа - у женщины оказался положительный тест на коронавирус, и она зависла между самолетом и аэропортом. Проблему не могли решить ни в авиакомпании, ни консул, ни принимающая сторона.
Также мы писали о том, что ранее украинка шокировала правдой о соблюдении карантина в аэропорту Харькова.