ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинка "заказала" киллеру бывшего любимого: хотела утопить в пруду

Донбасс, Пятница 17 июля 2020 12:32
Украинка "заказала" киллеру бывшего любимого: хотела утопить в пруду
Женщина заказала убийство бывшего мужа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Женщина приказала киллеру утопить бывшего супруга в пруду

В Донецкой области женщина решила завладеть имуществом бывшего мужа и заказала его убийство. Она наняла киллера и договорилась с ним о преступлении за 800 долларов. Жертву должны были утопить в пруду.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, правоохранительные органы узнали о преступных планах женщины и инсценировали ситуацию.

Копы инсценировали смерть потерпевшего, а заказчицу задержали во время передачи денег киллеру. Отметим, что заказчице преступления собственного мужа 61 год.

Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления. Пострадавший оформил бумаги, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы. Под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем.

Украинка &quot;заказала&quot; киллеру бывшего любимого: хотела утопить в пруду

На Донбассе жена "заказала" бывшего мужа (фото: bdn.npu.gov.ua)

Женщина передала исполнителю фото жертвы, часть денежного вознаграждения – 4500 гривен – и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. После передачи второй части вознаграждения 600 долларов США – женщину задержали.

Фигурантке инкриминируют ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (приготовление заказного убийства). Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. До избрания меры пресечения женщина будет находиться в следственном изоляторе. Мариуполя.

Как мы ранее писали, в Черкассах предотвратили покушение на заместителя мэра.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь