ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українка "замовила" кілеру колишнього коханого: хотіла втопити в ставку

Донбас, П'ятниця 17 липня 2020 12:32
Українка "замовила" кілеру колишнього коханого: хотіла втопити в ставку
Жінка замовила вбивство колишнього чоловіка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Жінка наказала кілеру втопити колишнього чоловіка в ставку

У Донецькій області жінка вирішила заволодіти майном колишнього чоловіка і замовила його вбивство. Вона найняла кілера і домовилася з ним про злочин за 800 доларів. Жертву повинні були втопити в ставку.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, правоохоронні органи дізналися про злочинні плани жінки і інсценували ситуацію.

Копи інсценували смерть потерпілого, а замовницю затримали під час передачі грошей кілеру. Зазначимо, що замовниці злочину власного чоловіка 61 рік.

Поліція з використанням заходів конспірації провела інсценування злочину. Постраждалий оформив папери, за якими нерухомість переходила в розпорядження колишньої дружини, і зіграв роль жертви. Під контролем поліцейських 57-річний чоловік пірнув у водойму.

Українка &quot;замовила&quot; кілеру колишнього коханого: хотіла втопити в ставку

На Донбасі дружина "замовила" колишнього чоловіка (фото: bdn.npu.gov.ua)

Жінка передала виконавцю фото жертви, частина грошової винагороди – 4500 гривень – і довіреність на продаж квартири, яку потерпілий мав підписати. Після передачі другої частини винагороди 600 доларів США – жінку затримали.\

Їй інкримінують ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6,11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (приготування замовного вбивства). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. До обрання запобіжного заходу жінка перебуватиме у слідчому ізоляторі. Маріуполя.

Як ми раніше писали, у Черкасах запобігли замаху на заступника мера.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся