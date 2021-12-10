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Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики (фото)

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 15:23
Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики (фото) Обладательница самых больших скул в мире показала себя до пластики (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук вспомнила, какой вид имела до всех своих инъекций.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, девушка поделилась снимком, на котором ей 16 лет. На фото Настя изображена без каких-либо уколов красоты. Девушку действительно трудно узнать, ведь разница между фото очень большая.

"Что нашла. 16 и 32", - говорится под фото.

Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики (фото)Обладательница самых больших скул в мире показала себя до пластики (instagram.com/_just__queen_)

В комментариях пользователи отметили, что сейчас девушка им нравится гораздо больше:

  • Но все мы в юности были не очень;
  • Люблю тебя сейчас;
  • Возраст и деньги вам к лицу;
  • Сейчас ты красивая и стильная;
  • Главное чтобы тебе нравилось;
  • Мне больше нравишься сейчас.

Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики (фото)Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики (фото)Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики (фото)

Обладательница самых больших скул в мире показала себя до пластики (instagram.com/_just__queen_)

Ранее мы сообщали, что украинка стала обладательницей самых больших скул в мире она наколола их сама.

Также мы писали, что Анна Тринчер шокировала откровенным нарядом на сцене.

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