Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики (фото)

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук вспомнила, какой вид имела до всех своих инъекций.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram .

Так, девушка поделилась снимком, на котором ей 16 лет. На фото Настя изображена без каких-либо уколов красоты. Девушку действительно трудно узнать, ведь разница между фото очень большая.

"Что нашла. 16 и 32", - говорится под фото.

Обладательница самых больших скул в мире показала себя до пластики (instagram.com/_just__queen_)

В комментариях пользователи отметили, что сейчас девушка им нравится гораздо больше:

Но все мы в юности были не очень;

Люблю тебя сейчас;

Возраст и деньги вам к лицу;

Сейчас ты красивая и стильная;

Главное чтобы тебе нравилось;

Мне больше нравишься сейчас.

Обладательница самых больших скул в мире показала себя до пластики (instagram.com/_just__queen_)