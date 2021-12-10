Українка з найбільшими вилицями у світі показала себе до пластики (фото)
Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук пригадала, який вигляд мала до всіх своїх ін'єкцій.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, дівчина поділилась знімком, на якому їй 16 років. На світлині Настя зображена без будь-яких уколів краси. Дівчину дійсно важко впізнати, адже різниця між фото дуже велика.
"Що знайшла. 16 і 32", - йдеться під фото.
Власниця найбільших вилиць у світі показала себе до пластики (instagram.com/_just__queen_)
У коментарях користувачі наголосили, що зараз дівчина їм подобається набагато більше:
- Та всі ми в юності були не дуже;
- Люблю тебе зараз;
- Вік і гроші вам до лиця;
- Зараз ти красива та стильна;
- Головне аби тобі подобалось;
- Мені більше подобаєшся зараз.
Власниця найбільших вилиць у світі показала себе до пластики (instagram.com/_just__queen_)
Раніше ми повідомляли, що українка стала володаркою найбільших вилиць у світі, які вона наколола їх сама.
Також ми писали, що Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені.