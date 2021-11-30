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Украинка Иванна Сахно сыграет в сериале "Звездные войны: Асока": что известно

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 23:12
Украинка Иванна Сахно сыграет в сериале "Звездные войны: Асока": что известно Фото: Иванна Сахно, актриса (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинка Иванна Сахно получила роль в сериале "Звездные войны: Асока" (Star Wars: Ahsoka) от студии Disney Plus. 24-летняя звезда Голливуда сыграет нового персонажа, созданного для этого проекта - продолжении знаменитой киносаги.

Об этом пишет издание Variety.

Сахно появится в сериале вместе с такими актерами, как Розарио Доусон (сыграет Асока Тано), Наташей Лю Бордиццо, которую недавно объявили персонажем "Звездных войн: Повстанцы" Сабин Рен, а также Хейденом Кристенсеном, который снова появится в роли Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера.

Украинка Иванна Сахно сыграет в сериале &quot;Звездные войны: Асока&quot;: что известно

Главные персонажи нового сериала - джедаи Асока Тано и Энакин Скайуокер, ставший ситхом Дартом Вейдером (фото: denofgeek.com)

Подробности об роли Сахно пока держатся в секрете.

Грядущий сериал "Асока" о джедае Асоке Тано продолжит киновселенную "Звездных войн", как очередной проект от Disney Plus.

Наряду с предстоящим третьим сезоном "Мандалорца" стример также в настоящее время работает над сериалом об Оби-Ване Кеноби с Юаном МакГрегором в главной роли, сериалом Кассиана Андора с Диего Луной в главной роли и "Послушником" от создателя Лесли Хедленд.

Сериал "Звездные войны: Асока" был впервые анонсирован в декабре 2020 года. Производство нового сериала в настоящее время планируется начать в начале 2022 года.

Иванна Сахно родилась в Киеве в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно. В возрасте 15 лет она вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес. В Штатах юная украинка стала покорять Голливуд.

Украинка Иванна Сахно сыграет в сериале &quot;Звездные войны: Асока&quot;: что известно

Иванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Сахно известна своими ролями в таких картинах, как блокбастер "Тихоокеанский рубеж: Восстание", комедийный боевик "Шпион, который меня кинул", триллер "Пик страха", украинский биографический фильм "Иван Сила", ситком "Леся+Рома".

Она также недавно появилась в нескольких эпизодах американского романтического комедийного сериала "Меломанка" (Hulu "High Fidelity") вместе с Зои Кравиц.

Напомним, ранее украинка Иванна Сахно рассказала, как покорила Голливуд.

Также мы писали о том, что в прошлом году звезду Голливуда из Украины Иванну Сахно госпитализировали из-за коронавируса.

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